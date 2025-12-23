IND vs NZ ODI: కేన్ విలియమ్సన్ ఫ్యామిలీ కోసం ODIలను స్కిప్ చేయనున్నారు
జనవరి 2026లో భారత్తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్కు న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ దూరంగా ఉండనున్నాడు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం, పని-జీవిత సమతుల్యతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, దక్షిణాఫ్రికా టీ20 లీగ్లో ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టుకు సలహాదారుగా కూడా వ్యవహరించనున్నాడు.
కేన్ విలియమ్సన్ నిర్ణయం: దక్షిణాఫ్రికా టీ20 లీగ్ కోసం భారత్తో వన్డే సిరీస్కు దూరం
న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ కెప్టెన్, ప్రపంచ స్థాయి బ్యాట్స్మెన్ కేన్ విలియమ్సన్ వచ్చే ఏడాది జనవరిలో భారత్తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్కు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వెస్టిండీస్తో టీ20 సిరీస్ తర్వాత న్యూజిలాండ్ జట్టు భారత్లో మూడు వన్డేలు మరియు ఐదు టీ20ల సిరీస్లో పాల్గొనాల్సి ఉంది.
వన్డే సిరీస్ జనవరి 11 నుండి జనవరి 18, 2026 మధ్య జరగనుంది. అయితే, విలియమ్సన్ ఈ సిరీస్కు అందుబాటులో ఉండడు, ఎందుకంటే అతను డిసెంబర్ 26 నుండి జనవరి 26 వరకు జరిగే దక్షిణాఫ్రికా టీ20 లీగ్లో డర్బన్ సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుకు కట్టుబడి ఉన్నాడు.
ఇది ఇటీవల క్రికెట్లో కనిపిస్తున్న ట్రెండ్కు అనుగుణంగా ఉన్నప్పటికీ, విలియమ్సన్ కెరీర్ను దగ్గరగా అనుసరించే అభిమానులకు ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించదు. అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి, న్యూజిలాండ్ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ను వదులుకున్న తర్వాత, ఈ అనుభవజ్ఞుడైన ఆటగాడు క్రికెట్కు మరియు కుటుంబ జీవితానికి మధ్య సమతుల్యత సాధించడానికి తన షెడ్యూల్ను వ్యూహాత్మకంగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు.
వెస్టిండీస్తో టెస్ట్ సిరీస్ తర్వాత విలియమ్సన్ తన ప్రాధాన్యతల గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడాడు.
"సిరీస్ల మధ్య చిన్న విరామాలు తీసుకుని, మళ్లీ జాతీయ జట్టుతో కలవాలనుకుంటున్నాను. నా కుటుంబంతో, ముఖ్యంగా నా పిల్లలతో సమయం గడపడం నాకు చాలా ముఖ్యం. క్రికెట్పై నా ప్రేమ అలాగే ఉంది, కానీ నా వ్యక్తిగత జీవితం మరియు వృత్తిపరమైన కెరీర్ రెండింటికీ సరైన సమతుల్యత ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను," అని అతను పేర్కొన్నాడు.
గతంలో కూడా, ఆక్లాండ్కు చెందిన ఈ ఆటగాడు కరేబియన్ దీవులతో వన్డే సిరీస్ ఆడకుండా, టెస్ట్ ఫార్మాట్పై దృష్టి సారించాడు.
కొన్ని అంతర్జాతీయ బాధ్యతల నుండి తప్పుకుంటున్నప్పటికీ, విలియమ్సన్ క్రికెట్తో తన అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టుకు వ్యూహాత్మక సలహాదారుగా వ్యవహరించబోతున్నాడు. ఇది మైదానంలోనే కాకుండా, మైదానం వెలుపల కూడా అతని ప్రతిభను భారత ఫ్రాంఛైజీలు గుర్తించడానికి నిదర్శనం.
ప్రేక్షకుల దృష్టిలో, కేన్ విలియమ్సన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నేటి క్రికెట్ పరిస్థితులకు అద్దం పడుతోంది. తమ కెరీర్ను పొడిగించుకోవడానికి మరియు వ్యక్తిగత ఆరోగ్యాన్ని, కుటుంబ జీవితాన్ని ప్రాధాన్యతగా చేసుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు ఆడే ఫార్మాట్లను ఎంచుకుంటున్నారు.