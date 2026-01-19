  • Menu
IND vs NZ 3rd ODI: "వీడికి వందే భారత్ టికెట్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపండి!".. శుభ్‌మన్ గిల్‌పై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!

IND vs NZ 3rd ODI: న్యూజిలాండ్‌తో మూడో వన్డేలో విఫలమైన శుభ్‌మన్ గిల్‌పై నెటిజన్ల ఫైర్. వందే భారత్ టికెట్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపాలంటూ మీమ్స్ వైరల్.

టీమిండియాలో చోటు దక్కించుకోవడం ఎంత కష్టమో.. దక్కించుకున్న చోటును కాపాడుకోవడం అంతకంటే కష్టం. కానీ, ఓ ఆటగాడి విషయంలో మాత్రం బీసీసీఐ (BCCI) మరియు కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ అత్యంత ఉదారంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. అతడే టీమిండియా ప్రస్తుత కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్.

కివీస్ కొండంత లక్ష్యం.. గిల్ మళ్లీ విఫలం!

న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో కివీస్ బ్యాటర్లు విరుచుకుపడి నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 337 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని భారత్ ముందు ఉంచారు. హర్షిత్ రాణా, అర్షదీప్ సింగ్ చెరో మూడు వికెట్లు తీసి పర్వాలేదనిపించారు. అయితే, కొండంత లక్ష్య ఛేదనలో బాధ్యతాయుతంగా ఆడాల్సిన కెప్టెన్ గిల్, కేవలం 23 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరి అభిమానులను నిరాశపరిచాడు. కేవలం గిల్ మాత్రమే కాదు.. రోహిత్ శర్మ (11), శ్రేయస్ అయ్యర్ (3), కేఎల్ రాహుల్ (1) కూడా విఫలమవడంతో టాప్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది.

ఎందుకీ 'నక్కతోక' అదృష్టం?

గత ఏడాది కాలంగా గిల్ ప్రదర్శన అత్యంత దారుణంగా ఉంది. 2024 ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి మొన్నటి సౌతాఫ్రికా పర్యటన వరకు ఎక్కడా గిల్ బ్యాట్ నుంచి చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు.

ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం: ఫామ్‌లో లేకపోయినా అతడిని ఏకంగా కెప్టెన్‌ను చేసి నెత్తిమీద పెట్టుకోవడంపై ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు.

వరల్డ్ కప్ వేటు: అభిమానుల నుంచి వచ్చిన తీవ్ర వ్యతిరేకతతోనే 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ జట్టు నుంచి గిల్‌ను తప్పించారని ఇండస్ట్రీ టాక్.

వందే భారత్ ట్రైన్ ఎక్కించేయండి!

గిల్ వరుస వైఫల్యాలపై సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ పేలుతున్నాయి. "ఎలాగూ ఇప్పుడు వందే భారత్ రైళ్లు వచ్చాయి కదా.. గిల్‌కు ఒక టికెట్ బుక్ చేసి పర్మనెంట్ గా ఇంటికి పంపించేయండి.. టీమ్ లోకి మళ్ళీ రానివ్వకండి" అంటూ నెటిజన్లు సెటైర్లు వేస్తున్నారు. జట్టులో చోటు కోసం ఎంతో మంది టాలెంటెడ్ ప్లేయర్లు వెయిట్ చేస్తుంటే, గిల్‌కు మాత్రం అన్ని ఛాన్సులు ఎలా ఇస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

మరి ఈ ఓటమి తర్వాత అయినా మేనేజ్‌మెంట్ గిల్ విషయంలో కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటుందో లేదో చూడాలి!

