IND vs NZ 1st T20: నేడే భారత్-న్యూజిలాండ్ తొలి టీ20.. నాగ్పూర్ వేదికగా అసలైన పోరు.. బుమ్రా రీఎంట్రీ!
IND vs NZ 1st T20: భారత్-న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య నేటి నుంచి 5 టీ20ల సిరీస్ ప్రారంభం. మూడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత టీ20ల్లో తలపడుతున్న ఇరు జట్లు. నాగ్పూర్ వేదికగా జరగనున్న తొలి మ్యాచ్ సమయం, భారత తుది జట్టు (Probable XI) వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
IND vs NZ: క్రికెట్ అభిమానులకు అసలైన మజా షురూ కానుంది. ఐదు టీ20ల సిరీస్లో భాగంగా భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు నేడు (జనవరి 21) తొలి మ్యాచ్లో తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. దాదాపు మూడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఈ రెండు జట్లు టీ20 ఫార్మాట్లో తలపడుతుండటంతో బాక్సాఫీస్ ఫైట్ ఖాయమనిపిస్తోంది. చివరగా 2023, ఫిబ్రవరి 1న ఇరు జట్లు ఈ ఫార్మాట్లో పోటీపడ్డాయి.
సూర్య సేన సిద్ధం.. బుమ్రాపై కన్నేసిన ఫ్యాన్స్
సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలో భారత జట్టు యువ మరియు అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లతో పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా పునరాగమనం జట్టుకు కొండంత బలాన్నిస్తోంది. వికెట్ కీపింగ్ విషయంలో సంజూ శాంసన్కు తోడు ఇషాన్ కిషన్ పోటీలో ఉండగా, ఫినిషర్లుగా రింకూ సింగ్, శివమ్ దూబేలలో ఎవరికి చోటు దక్కుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
భారత తుది జట్టు (అంచనా):
అభిషేక్ శర్మ
సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్)
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్)
శ్రేయస్ అయ్యర్ / ఇషాన్ కిషన్
హార్దిక్ పాండ్యా
రింకూ సింగ్ / శివమ్ దూబే
అక్షర్ పటేల్ (వైస్ కెప్టెన్)
జస్ప్రీత్ బుమ్రా
అర్ష్దీప్ సింగ్
వరుణ్ చక్రవర్తి
కుల్దీప్ యాదవ్ / హర్షిత్ రాణా
పిచ్ రిపోర్ట్ & గణాంకాలు:
నాగ్పూర్ పిచ్ సాధారణంగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తుంది. మ్యాచ్ గడుస్తున్న కొద్దీ స్లో అయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, టాస్ గెలిచిన జట్టు ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవచ్చు. వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్ స్పిన్ ద్వయం కివీస్ బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది.