IND vs BAN, 3rd T20I: శనివారం హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతోన్న మూడో T20I సందర్భంగా భారత్ తన ఉమ్మడి అత్యధిక పవర్‌ప్లేను నమోదు చేసింది.



ఇది 2021లో T20 ప్రపంచ కప్‌లో స్కాట్‌లాండ్‌పై స్కోర్ చేసిన 82 పరుగులను సమం చేసింది.



ఆరంభంలోనే ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మను కోల్పోయిన సంజూ శాంసన్, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తొలి ఆరు ఓవర్లు ముగిసేసరికి ఒక వికెట్ నష్టానికి 82 పరుగులు చేశారు.

Half-century number 2⃣1⃣ for Captain @surya_14kumar in T20I cricket 👏👏#TeamIndia 163/1 in the 11th over



