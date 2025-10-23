IND vs AUS: విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్ అవుతాడా? ఆ ‘గుడ్బై’ సైన్ వెనుక అసలు అర్థం ఇదేనా?
IND vs AUS వన్డే సిరీస్లో వరుసగా డకౌట్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ, రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలకు కారణమయ్యాడు. అడిలైడ్లో గ్లోవ్స్ ఎత్తి చూపిన ‘గుడ్బై’ జెస్టర్తో అభిమానుల్లో ఆందోళన పెరిగింది.
IND vs AUS: కోహ్లీ రిటైర్ అవుతున్నాడా? అభిమానుల్లో ఆందోళన – సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ‘గుడ్బై’ సిగ్నల్!
ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాట్స్మన్ విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) వరుసగా రెండోసారి డకౌట్ కావడంతో, ఇప్పుడు ఆయన రిటైర్మెంట్ (Retirement) ఊహాగానాలు మళ్లీ చెలరేగాయి. అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో కేవలం 4 బంతులు ఆడి అవుట్ అయిన కోహ్లీ, అభిమానులను నిరాశపరిచాడు.
వరుసగా రెండో డకౌట్ – అభిమానుల్లో షాక్
మొదటి వన్డేలో కూడా పెర్త్ మైదానంలో డకౌట్ అయిన కోహ్లీ, రెండో మ్యాచ్లో జేవియర్ బార్ట్లెట్ బౌలింగ్లో ఎల్బీడబ్ల్యూ అవుట్ అయ్యాడు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే — విరాట్ తన కెరీర్లో ఇదే మొదటిసారి వరుసగా రెండుసార్లు డకౌట్ అవ్వడం!
అడిలైడ్లో ‘గుడ్బై’ సిగ్నల్?
అవుట్ అయ్యాక పెవీలియన్ వైపు వెళ్తూ, కోహ్లీ తన గ్లోవ్స్ను పైకి చూపించాడు. అడిలైడ్ క్రౌడ్ “Kohli, Kohli” అంటూ అరుస్తుండగా, ఆయన ఆ జెస్టర్ అభిమానుల్లో గందరగోళం రేపింది. ఇది తన చివరి వన్డేనా? రిటైర్మెంట్కు సంకేతమా? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చర్చకు దారితీశాయి.
సోషల్ మీడియాలో చర్చలు హీట్!
ఒక యూజర్ ఇలా ట్వీట్ చేశాడు – “గొప్ప కెరీర్లు ఎప్పుడో ఒక రోజు ముగుస్తాయి. కానీ కోహ్లీ పతనం కనిపిస్తోంది. అతనిలో ఇప్పుడు ఆ ఫైర్ లేదు.”
మరొకరు రాశారు – “ఇది ఆస్ట్రేలియాలో కోహ్లీ చివరి మ్యాచ్ కావొచ్చు. గ్లోవ్స్ ఎత్తి చూపడం రిటైర్మెంట్ హింట్ లాగానే ఉంది.”
టీమిండియా పరిస్థితి
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే, రెండో వన్డేలో భారత జట్టు 38 ఓవర్లకు 5 వికెట్లు కోల్పోయి 180 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ 9 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు. రోహిత్ శర్మ 73 పరుగులు, శ్రేయాస్ అయ్యర్ 61 పరుగులు చేసి ఆకట్టుకున్నారు. కానీ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్, అక్సర్ పటేల్లు విఫలమయ్యారు.
రన్ మెషిన్ నుంచి రిటైర్మెంట్ సూచన?
ఇప్పటికే టెస్టులు, టీ20 ఫార్మాట్లకు గుడ్బై చెప్పిన విరాట్ కోహ్లీ, ఆస్ట్రేలియాతో సిరీస్ తర్వాత వన్డేలకు కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తాడా? అన్నది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్నగా మారింది. అభిమానులు మాత్రం “ఇంకా మాకు కోహ్లీ కావాలి” అంటూ సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ పోస్టులు చేస్తున్నారు.