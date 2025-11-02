  • Menu
IND vs AUS 3rd T20: నేడు డూ ఆర్ డై మ్యాచ్.. హోబర్ట్‌లో టీమిండియా సిరీస్ ఆశలు నిలబడతాయా?

Highlights

IND vs AUS 3rd T20: భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో ఉత్కంఠ మరింత పెరగనుంది.

IND vs AUS 3rd T20: భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లో ఉత్కంఠ మరింత పెరగనుంది. మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లో 4 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన ఆస్ట్రేలియా, ప్రస్తుతం సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సిరీస్ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే నేడు హోబర్ట్‌లోని బెల్లెరివ్ ఓవల్ మైదానంలో జరగబోయే మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో భారత్ తప్పక గెలవాలి. రెండో మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ శర్మ మినహా మిగతా భారత బ్యాటింగ్‌ లైనప్ నిరాశపరిచినందున, ఈ కీలక మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌లో మార్పులు ఉంటాయా, పిచ్ పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతోంది, మ్యాచ్‌లో ఎవరు గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

మూడో టీ20 మ్యాచ్ హోబర్ట్‌లోని బెల్లెరివ్ ఓవల్ మైదానంలో జరగనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 1:45 నిమిషాలకు ప్రారంభమవుతుంది. సిరీస్‌లో వెనుకబడిన భారత్‌, ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి సిరీస్‌ను 1-1తో సమం చేయాలని పట్టుదలతో ఉంది. రెండో టీ20లో అభిషేక్ శర్మ మినహా మిగతా భారత బ్యాటర్లు నిరాశపరిచారు. దీంతో ఈ కీలక మ్యాచ్‌లో టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ కొన్ని మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. బౌలింగ్‌లో కూడా మరింత పదును అవసరం.

హోబర్ట్‌లోని బెల్లెరివ్ ఓవల్ మైదానం పిచ్ ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉంది. మ్యాచ్ ఆరంభంలో ఈ పిచ్ బౌలర్లకు సహకరించే అవకాశం ఉంది. ఈ పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు అంత సులువు కాదు, అందుకే ఇక్కడ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో సగటు స్కోరు కేవలం 155 పరుగులు మాత్రమే. అయితే, మ్యాచ్ సాగే కొద్దీ, బంతి, పిచ్ పాతబడుతున్న కొద్దీ షాట్లు ఆడటం సులభతరం అవుతుంది. స్పిన్ బౌలర్లకు పెద్దగా మద్దతు లభించకపోవచ్చు.

రాత్రి సమయంలో మంచు ప్రభావం కారణంగా బంతి తడిచి, ఛేజింగ్ చేయడం సులభతరం అవుతుంది. కాబట్టి, టాస్ గెలిచిన జట్టు ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య టీ20 ఫార్మాట్‌లో జరిగిన గత మ్యాచ్‌ల రికార్డు మరియు హోబర్ట్ మైదానంలో ఆస్ట్రేలియా రికార్డు మ్యాచ్ అంచనాలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. ఇరు జట్ల మధ్య ఇప్పటివరకు 34 టీ20 మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఇందులో 20 సార్లు భారత్, 12 సార్లు ఆస్ట్రేలియా గెలిచాయి. అయితే, ఆస్ట్రేలియాకు హోబర్ట్‌లోని ఈ మైదానంలో తిరుగులేని రికార్డు ఉంది. ఆస్ట్రేలియా ఈ మైదానంలో ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ టీ20 మ్యాచ్ ఓడిపోలేదు.

మ్యాచ్ ఫలితం చాలా వరకు టాస్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, సొంతగడ్డపై ఆస్ట్రేలియా అద్భుతమైన రికార్డు, మంచు ప్రభావం ఛేజ్ చేసే జట్టుకు ఎక్కువ గెలుపు అవకాశాలు ఉంటాయని అంచనా.

ఇరు జట్ల అంచనా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్

టీమిండియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్: శుభమన్ గిల్ (వైస్-కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.

ఆస్ట్రేలియా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్: మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, జోష్ ఇంగ్లిస్, మాథ్యూ షార్ట్, టిమ్ డేవిడ్, మిచెల్ ఓవెన్, మార్కస్ స్టోయినిస్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, నాథన్ ఎల్లిస్, సీన్ అబాట్, తన్వీర్ సంఘా.

