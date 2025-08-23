  • Menu
ICC Women's World Cup 2025 : ఉమెన్ వరల్డ్ కప్ షెడ్యూల్‌లో భారీ మార్పు.. బెంగళూరుకు బదులుగా ఆ నగరంలోనే మ్యాచ్‌లు!

ICC Women's World Cup 2025 : ఐసీసీ మహిళా క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ 2025 షెడ్యూల్‌లో పెద్ద మార్పు జరిగింది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంకు బదులుగా ఇప్పుడు నవీ ముంబైలో మ్యాచ్‌లను నిర్వహించాలని ఐసీసీ నిర్ణయించింది. చిన్నస్వామి స్టేడియం వెలుపల తొక్కిసలాటలో పది మందికి పైగా అభిమానులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద ఘటన కారణంగా ఈ స్టేడియంలో మహిళా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లు జరగవు. ఈ మ్యాచ్‌లు ఇప్పుడు నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరుగుతాయి. శుక్రవారం ఐసీసీ భారత్, శ్రీలంకలో జరగనున్న ప్రపంచ కప్ కోసం కొత్త షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది.

మహిళా ప్రపంచ కప్ కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం.. డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో ఐదు మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఇందులో మూడు లీగ్ మ్యాచ్‌లు, ఒక సెమీ-ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ ఫైనల్‌కు చేరుకోకపోతే, ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా ఇదే స్టేడియంలో జరుగుతుంది. నవీ ముంబైతో పాటు, ఏసీఏ స్టేడియం (గువహతి), హోల్కర్ స్టేడియం (ఇండోర్), ఏసీఏ-వీడీసీఏ స్టేడియం (విశాఖపట్నం), ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియం (కొలంబో, శ్రీలంక)లలో కూడా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి.

ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా నవీ ముంబై వేదికను చాలా స్పెషల్ అని అభివర్ణించారు. మహిళా క్రికెట్‌కు ఆదర్శవంతమైన ప్రదేశం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. "నవీ ముంబై ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో మహిళా క్రికెట్‌కు ఇల్లుగా మారింది. ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్‌లు, ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ సమయంలో ఇక్కడ ఆటగాళ్లకు అద్భుతమైన సపోర్టు లభిస్తుంది. ఐసీసీ మహిళా క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ కీలక మ్యాచ్‌లలో కూడా ఇదే ఉత్సాహం కొనసాగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను" అని జై షా అన్నారు.

ఫైనల్, సెమీ-ఫైనల్స్ ఎక్కడ?

మహిళా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ నవంబర్ 2న కొలంబో లేదా నవీ ముంబైలో జరుగుతుంది. మొదటి సెమీ-ఫైనల్ అక్టోబర్ 29న గువహతి లేదా కొలంబోలో, రెండో సెమీ-ఫైనల్ అక్టోబర్ 30న నవీ ముంబైలో జరుగుతుంది. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ సెమీ-ఫైనల్‌కు అర్హత సాధిస్తే, వారు మొదటి సెమీ-ఫైనల్‌ను కొలంబోలో ఆడతారు. ఒకవేళ వారు ఫైనల్‌కు చేరుకుంటే, ఫైనల్ కూడా కొలంబోలోనే జరుగుతుంది. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ సెమీ-ఫైనల్‌కు చేరుకోకపోతే, అన్ని నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు భారత్‌లోనే జరుగుతాయి.

