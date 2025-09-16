  • Menu
Home  > క్రీడలు

Asia Cup : హ్యాండ్‌షేక్ చేయకపోతే ఇంత గొడవా? పీసీబీ డిమాండ్‌ను తిరస్కరించిన ఐసీసీ!

Asia Cup : హ్యాండ్‌షేక్ చేయకపోతే ఇంత గొడవా? పీసీబీ డిమాండ్‌ను తిరస్కరించిన ఐసీసీ!
x

Asia Cup : హ్యాండ్‌షేక్ చేయకపోతే ఇంత గొడవా? పీసీబీ డిమాండ్‌ను తిరస్కరించిన ఐసీసీ!

Highlights

ఆసియా కప్ 2025లో సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత హ్యాండ్ షేక్ చేసుకోని సంఘటన క్రికెట్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB), మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్‌ను టోర్నమెంట్ నుండి తొలగించాలని ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC)ను డిమాండ్ చేసింది.

Asia Cup : ఆసియా కప్ 2025లో సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత హ్యాండ్ షేక్ చేసుకోని సంఘటన క్రికెట్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB), మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్‌ను టోర్నమెంట్ నుండి తొలగించాలని ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC)ను డిమాండ్ చేసింది. మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్ టాస్ సమయంలో ఇద్దరు కెప్టెన్‌లకు కరచాలనం చేయవద్దని చెప్పారని పీసీబీ ఆరోపించింది.

మ్యాచ్ రిఫరీని మార్చాలన్న పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ) డిమాండ్‌పై ఐసీసీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. కానీ క్రిక్‌బజ్ నివేదిక ప్రకారం, ఐసీసీ ఈ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించాలని నిర్ణయించుకుంది. పైక్రాఫ్ట్ ఐసీసీ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ఎంసీసీ నిబంధనలను ముఖ్యంగా క్రీడా స్ఫూర్తికి సంబంధించిన వాటిని ఉల్లంఘించారని పీసీబీ ఆరోపించింది.

హ్యాండ్ షేక్ సంఘటనలో పైక్రాఫ్ట్ పాత్ర చాలా తక్కువ అని ఐసీసీలో ఒక అభిప్రాయం ఉంది. టాస్ సమయంలో ఒక కెప్టెన్ మరొక కెప్టెన్‌తో చేతులు కలపడానికి నిరాకరించడం వల్ల బహిరంగంగా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటానికి ఆయన పాకిస్థాన్ కెప్టెన్‌కు కేవలం మెసేజ్ మాత్రమే ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా, ఒక సభ్య దేశం డిమాండ్ మేరకు ఒక మ్యాచ్ అధికారిని మార్చడం సరైన పద్ధతి కాదని, ఇది ఒక చెడు సంప్రదాయానికి దారి తీస్తుందని ఐసీసీ భావిస్తోంది.

తమ డిమాండ్ నెరవేరకపోతే సెప్టెంబర్ 17న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)తో జరగాల్సిన మ్యాచ్‌ను బహిష్కరించవచ్చని పీసీబీ హెచ్చరించింది. ఈ మ్యాచ్‌కు పైక్రాఫ్ట్‌ను రిఫరీగా నియమించారు. ఇది టోర్నమెంట్‌లో అనిశ్చితిని పెంచవచ్చు. సూపర్-4 రేసులో ఈ మ్యాచ్ రెండు జట్లకూ చాలా కీలకం. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయిన జట్టు టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమిస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick