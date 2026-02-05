ICC Rankings 2026: నీ యవ్వ తగ్గేదేలే.. ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం!
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత జట్టు మరోసారి తన సత్తా చాటింది. తాజా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో బ్యాటింగ్, ఆల్రౌండింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో భారత ఆటగాళ్లు టాప్ స్థానాల్లో నిలిచి టీమిండియా డామినేషన్ను స్పష్టంగా చూపించారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత జట్టు మరోసారి తన సత్తా చాటింది. తాజా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో బ్యాటింగ్, ఆల్రౌండింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో భారత ఆటగాళ్లు టాప్ స్థానాల్లో నిలిచి టీమిండియా డామినేషన్ను స్పష్టంగా చూపించారు. వ్యక్తిగత ర్యాంకింగ్స్తో పాటు టీమ్ ర్యాంకింగ్స్లోనూ భారత్ నెంబర్వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకోవడం విశేషం. టీ20ల్లో ప్రస్తుతం 'నీ యవ్వ తగ్గేదేలే' అనే రీతిలో భారత్ ప్రదర్శన ఉంది.
బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్స్లో ప్రభంజనం:
టీ20 బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్స్లో అభిషేక్ శర్మ నెంబర్వన్ స్థానంలో కొనసాగుతూ భారత బ్యాటింగ్ బలాన్ని ప్రపంచానికి చాటుతున్నాడు. యువ స్టార్ తిలక్ వర్మ నెంబర్ 4 స్థానంలో నిలిచి భవిష్యత్ భారత క్రికెట్కు బలమైన ఆశగా మారాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన దూకుడు ఆటతో నెంబర్ 6 స్థానంలో ఉండగా, వికెట్కీపర్-బ్యాట్స్మన్ ఇషాన్ కిషన్ నెంబర్ 32 ర్యాంక్లో కొనసాగుతున్నాడు.
ఆల్రౌండర్లలోనూ భారత్ సత్తా:
ఆల్రౌండర్ల విభాగంలో టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా నెంబర్ 3 స్థానంలో నిలిచి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మరో ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబే నెంబర్ 9 స్థానంలో ఉండి.. బ్యాట్తో పాటు బంతితోనూ మ్యాచ్ విన్నర్గా తన విలువను నిరూపిస్తున్నాడు. ఇటీవలి కాలంలో దూబే సిక్సులకు ఫాన్స్ బిత్తరపోతున్నారు.
బౌలింగ్లో వరుణ్ చక్రవర్తి రాజ్యం:
బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్లో భారత స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి నెంబర్వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుని ప్రపంచ క్రికెట్ను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. అతడి మిస్టరీ స్పిన్ బ్యాట్స్మెన్కు పెద్ద సవాల్గా మారింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో వరుణ్ బౌలింగ్ భారత జట్టుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
నెంబర్వన్ టీ20 జట్టుగా భారత్:
వ్యక్తిగత ఆటగాళ్ల అద్భుత ప్రదర్శనల ఫలితంగా టీమిండియా నెంబర్వన్ టీ20 జట్టుగా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. యువతతో పాటు అనుభవజ్ఞుల సమన్వయం భారత్ను ప్రపంచ క్రికెట్లో అజేయ శక్తిగా మారుస్తోంది. మొత్తంగా చూస్తే తాజా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ భారత క్రికెట్ శక్తిని మరోసారి నిరూపించాయి. అభిమానులకు ఇది గర్వకారణమైన క్షణం కాగా.. రాబోయే టోర్నమెంట్లలో భారత్ నుంచి మరింత ఘనత ఆశించవచ్చని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.