Huge Blow to Team India! స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మకు ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ.. వరల్డ్ కప్ ఆశలు గల్లంతేనా?

Highlights

టీమిండియా యువ సెన్సేషన్ తిలక్ వర్మకు ఊహించని ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తింది. తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడుతున్న ఆయనకు రాజ్‌కోట్‌లో అత్యవసర శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్‌తో పాటు, వచ్చే నెలలో ప్రారంభం కానున్న టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో ఆయన పాల్గొనడంపై సందిగ్ధం నెలకొంది.

భారత క్రికెట్ అభిమానులకు ఊహించని చేదు వార్త. టీ20 ఫార్మాట్‌లో టీమిండియా నమ్మదగ్గ బ్యాటర్‌గా ఎదిగిన తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మ అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ఆడుతున్న సమయంలో ఆయనకు అత్యవసర శస్త్రచికిత్స (ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ) నిర్వహించారు.

ఏమైంది? ఎలా జరిగింది?

విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భాగంగా హైదరాబాద్ జట్టు తరఫున ఆడేందుకు తిలక్ వర్మ ప్రస్తుతం రాజ్‌కోట్‌లో ఉన్నారు. బుధవారం ఉదయం జమ్మూ కాశ్మీర్‌తో మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఆయనకు ఒక్కసారిగా పొత్తికడుపు మరియు వృషణాల భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చింది.

నిర్ధారణ: వెంటనే ఆయనను సమీపంలోని గోకుల్ ఆసుపత్రికి తరలించి స్కాన్ చేయగా, వైద్యులు దానిని 'టెస్టిక్యులర్ టోర్షన్' (Testicular Torsion) గా గుర్తించారు.

సర్జరీ: పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి వైద్యులు తక్షణమే శస్త్రచికిత్స చేయాలని సూచించడంతో హుటాహుటిన సర్జరీ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు మరియు బీసీసీఐ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

కివీస్ సిరీస్‌కు దూరం.. వరల్డ్ కప్‌పై సందిగ్ధం!

ఈ సర్జరీ కారణంగా తిలక్ వర్మ కనీసం 3 నుంచి 4 వారాల పాటు ఆటకు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది.

  1. న్యూజిలాండ్ సిరీస్: జనవరి 21 నుంచి ప్రారంభమయ్యే కివీస్ టీ20 సిరీస్‌కు తిలక్ పూర్తిగా దూరమయ్యారు.
  2. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026: వచ్చే నెల ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌లో తిలక్ ఆడటం ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. టీమిండియా తన తొలి మ్యాచ్‌ను ఫిబ్రవరి 7న యూఎస్‌ఏతో ఆడాల్సి ఉంది. అప్పటికల్లా ఆయన పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించడం సెలెక్టర్లకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.

టీమిండియాకు ఇది ఎంత పెద్ద దెబ్బ?

గత రెండేళ్లుగా టీ20ల్లో తిలక్ వర్మ అత్యుత్తమ ఫామ్‌లో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఇటీవలే ముగిసిన ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్‌లో పాకిస్థాన్‌పై ఆయన ఆడిన ఇన్నింగ్స్ భారత జట్టుకు టైటిల్‌ను అందించింది. మిడిల్ ఆర్డర్‌లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ కావడంతో వరల్డ్ కప్ ప్రణాళికల్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తారని అంతా భావించారు.

మెడికల్ నోట్: 'టెస్టిక్యులర్ టోర్షన్' అనేది వృషణాలకు రక్త ప్రసరణ నిలిచిపోయే అత్యవసర పరిస్థితి. దీనికి తక్షణ చికిత్స అందకపోతే శాశ్వత నష్టం జరుగుతుంది. సకాలంలో స్పందించడం వల్ల తిలక్ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు.

