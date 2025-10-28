Rohit Virat : 2025లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఆడే మ్యాచులివే.. డేట్స్ నోట్ చేసుకోండి!
Rohit Virat : భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్ ముగిసింది. ఈ సిరీస్లో భారత్ 2-1తో ఓడిపోయింది. అయితే, ఆస్ట్రేలియా సిరీస్తో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ దాదాపు ఏడు నెలల తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడటానికి మైదానంలోకి దిగారు. ఈ ఆటగాళ్లు ఇప్పుడు కేవలం వన్డే క్రికెట్ మాత్రమే ఆడుతున్నారు. రోహిత్, విరాట్ ఇద్దరూ టెస్ట్, టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అయ్యారు. ఈ సంవత్సరం విరాట్, రోహిత్ ఇంకా మూడు వన్డే మ్యాచ్లు ఆడనున్నారు. అవి భారతదేశంలోనే జరుగుతాయి.
భారత్ ఇప్పుడు తదుపరి వన్డే సిరీస్ను దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడాలి. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు నవంబర్ నెలలో భారతదేశ పర్యటనకు రానుంది. అక్కడ భారత జట్టు, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య టెస్ట్, వన్డే, టీ20 సిరీస్లు జరుగుతాయి. ఈ వన్డే సిరీస్లో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మరోసారి భారత గడ్డపై మైదానంలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.
మొదటి వన్డే: నవంబర్ 30, రాంచీ
రెండవ వన్డే: డిసెంబర్ 3, రాయ్పూర్
మూడవ వన్డే: డిసెంబర్ 6, విశాఖపట్నం
ఆస్ట్రేలియాపై రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైన ప్రదర్శన
రోహిత్ శర్మ ఆస్ట్రేలియాపై అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. రోహిత్ మొదటి వన్డేలో 8 పరుగులు చేశాడు. రెండవ వన్డేలో రోహిత్ బ్యాట్ నుండి 73 పరుగులు వచ్చాయి. మూడవ వన్డేలో రోహిత్ శర్మ విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగిపోయాడు. అతను 13 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 125 బంతుల్లో 121 పరుగులు చేశాడు. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ కోసం రోహిత్ మూడవ వన్డేలో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా ఎంపికయ్యాడు. అలాగే, సిరీస్లో 200 పరుగులకు పైగా చేసినందుకు మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు.
విరాట్ కోహ్లీ ఆటతీరు
విరాట్ కోహ్లీ మొదటి రెండు వన్డేలలో డకౌట్ అయ్యాడు. కానీ మూడవ వన్డేలో కింగ్ కోహ్లీ బ్యాట్ నుండి పరుగులు వచ్చాయి. విరాట్ సిడ్నీలో జరిగిన మూడవ వన్డేలో 81 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేశాడు. కోహ్లీ ఈ ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు కొట్టాడు.