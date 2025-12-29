Indian Cricket Journey: కపిల్ దేవ్ హీరోయిజం నుంచి IPL బిలియనెర్ల వరకు.. భారత క్రికెట్ మార్పు ఎందుకు అద్భుతం!
9 గంటల నుండి 5 గంటల ఉద్యోగాల నుండి మల్టీ-కోర్ కాంట్రాక్ట్ల వరకు భారత క్రికెట్ ప్రయాణం, అభిరుచి, దార్శనికత, ఐపిఎల్ మరియు సంస్కరణలు టీమ్ ఇండియాను గ్లోబల్ స్పోర్టింగ్ పవర్హౌస్గా ఎలా మార్చాయో చూపిస్తుంది.
భారత క్రికెట్ జట్టు కేవలం కష్టంతోనే ఆడిన రోజుల్లో, దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం అనేది గర్వకారణంగా ఉండేది, డబ్బు సంపాదనకు ప్రాధాన్యత ఉండేది కాదు. అప్పట్లో కీర్తి ప్రతిష్టలు కేవలం జాతీయ గౌరవంపై ఆధారపడి ఉండేవి. నేటి కాలంలో, ఒక ఆటగాడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్టార్గా ఎదిగితే, డబ్బు ఆటోమేటిక్గా అతని వెంటే వస్తుంది. ఈ మార్పులు భారీ సునామీ లాంటి పరిణామాలను సూచిస్తున్నప్పటికీ, ఈ విప్లవాత్మక మార్పుల వెనుక దశాబ్దాల పోరాటాలు, కీలక నిర్ణయాలు మరియు దార్శనిక నాయకత్వం ఉన్నాయి. మన గొప్ప జట్టు ప్రయాణాన్ని మరోసారి చూద్దాం.
భారతదేశం తరఫున ఆడటం అంటే స్వచ్ఛమైన అభిరుచి
సుమారు 30 సంవత్సరాల క్రితం, భారత జెర్సీ ధరించడం అనేది పరమ గౌరవంగా ఉండేది. ఇప్పటికీ అదే గౌరవం ఉంది, కానీ సందర్భం వేరు. అప్పట్లో సంపాదన చాలా తక్కువగా ఉండేది, రోజు గడవాలంటే కష్టపడాల్సి వచ్చేది. చాలా మంది క్రికెటర్లు 9 నుండి 5 గంటల వరకు సాధారణ ఉద్యోగాలు చేసేవారు: బ్యాంకులు, రైల్వేలు మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో స్పోర్ట్స్ కోటా కింద పనిచేసేవారు. ఆఫీసు పనితో పాటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడాల్సి వచ్చేది.
తల్లిదండ్రులు కూడా క్రికెట్ను కెరీర్గా ఎంచుకోవడానికి ప్రోత్సహించేవారు కాదు; వైద్యం, ఇంజనీరింగ్ వంటి గౌరవప్రదమైన వృత్తులు కుటుంబానికి భద్రత మరియు గౌరవాన్ని ఇచ్చేవి. అందుకే, క్రికెట్ను జీవనోపాధిగా ఎంచుకోవడం అనేది చాలా అరుదుగా ఉండేది. అయినప్పటికీ, వారి అభిరుచి వారిని మైదానంలోకి లాగేది.
1983 హీరోలు మరియు వారి తక్కువ జీతాలు
ప్రతి భారతీయ క్రికెట్ అభిమాని గుండెల్లో ఒక చిత్రం పదిలంగా ఉంటుంది: లార్డ్స్ బాల్కనీ నుండి కపిల్ దేవ్ 1983 ప్రపంచ కప్ను ఎత్తిపట్టిన క్షణం. అయితే, ఆ కీర్తి కోసం ఆ కుర్రాళ్లు చాలా తక్కువ మొత్తంలో డబ్బు అందుకున్నారని కొద్దిమందికే తెలుసు.
ఒక్కో మ్యాచ్కు ₹1,500, రోజువారీ అలవెన్స్గా ₹200 పొందుతూ, కపిల్ దేవ్ మరియు సునీల్ గవాస్కర్ ఆడేవారు. ఆర్థిక వనరుల పరంగా BCCI పరిస్థితి కూడా అంతంతమాత్రంగానే ఉండేది.
BCCI ఆర్థికంగా చాలా బలహీనంగా ఉండేది. వారు నిధుల సేకరణ చేసేవారు కాదు, కానీ ఏదోలా కార్యకలాపాలు నిర్వహించేవారు.
సునీల్ గవాస్కర్ ఒకసారి వ్యాఖ్యానించారు, "మీరంతా బాగా బౌలింగ్ చేయండి, బాగా బ్యాటింగ్ చేయండి; లేకపోతే తిరిగి ఆఫీసు పనికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది!" అప్పట్లో భారత క్రికెట్ పరిస్థితి ఇలా ఉండేది.
టర్నింగ్ పాయింట్లు: బ్రాడ్కాస్టింగ్ అన్నీ మార్చేసింది
1990వ దశకం ప్రారంభంలో, భారతదేశ మ్యాచ్లు కేవలం దూరదర్శన్లో మాత్రమే ప్రసారం అయ్యేవి, పైగా ప్రసార సమయం కోసం BCCI డబ్బు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. క్రికెట్ ప్రచారం పొందింది కానీ ఇంకా డబ్బు రాలేదు.
BCCI అధ్యక్షుడిగా జగ్మోహన్ దాల్మియా వచ్చిన తర్వాత అంతా మారిపోయింది. ఆయన భారత క్రికెట్ వాణిజ్య సామర్థ్యాన్ని గుర్తించారు. 1993లో ఇంగ్లాండ్-భారత్ సిరీస్ ప్రసార హక్కులను ట్రాన్స్ వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్కు $5,50,000కు అమ్మింది – ఇది అప్పట్లో ఒక భారీ ఆర్థిక ముందడుగు.
అప్పటి నుండి భారత క్రికెట్ వాణిజ్యపరమైన దృక్పథాన్ని స్వీకరించింది. 2000 నాటికి BCCI ప్రసార హక్కుల ద్వారా ఒక బిలియన్ డాలర్లకు పైగా సంపాదించి, దివాలా తీసిన బోర్డు నుండి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక క్రికెట్ సంస్థగా ఎదిగింది.
సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లు: ఆటగాళ్లకు భద్రత
2000వ దశకం ప్రారంభం వరకు ఆటగాళ్లకు ఆదాయానికి ఎటువంటి హామీ ఉండేది కాదు – వారు ఆడినప్పుడు మాత్రమే జీతం వచ్చేది. 2004లో BCCI సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లను ప్రవేశపెట్టింది, ఇది ఆర్థిక భద్రతను కల్పించి, ఆటగాళ్లు తమ ప్రదర్శనపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టేలా చేసింది.
గతంలో కాంట్రాక్ట్లు ₹50 లక్షలు, ₹30 లక్షలు, ₹20 లక్షలు ఉండగా, నేడు A+ గ్రేడ్ ఆటగాళ్లకు మ్యాచ్ ఫీజులు కాకుండా కనీసం ₹1 కోటి నుండి ₹7 కోట్ల వరకు కాంట్రాక్ట్లు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుత మ్యాచ్ ఫీజులు:
- టెస్ట్ మ్యాచ్కు ₹15 లక్షలు
- ODI మ్యాచ్కు ₹6 లక్షలు
- T20 మ్యాచ్కు ₹3 లక్షలు
దేశీయ ఆటగాళ్లు కూడా ₹17 లక్షల నుండి ₹25 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ఇది యువత క్రికెట్ను కెరీర్గా ఎంచుకోవడానికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తోంది.
ఐపిఎల్ మరియు మహిళల క్రికెట్: గేమ్ను మార్చినవి
2008లో ప్రారంభమైన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL), భారత క్రికెట్ను మరింత విప్లవాత్మకంగా మార్చింది. ఇది ఆటగాళ్లకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపుతో పాటు ఆర్థిక లగ్జరీని తెచ్చిపెట్టింది.
అంతేకాకుండా, BCCI కార్యదర్శి జై షా నేతృత్వంలో మహిళల క్రికెట్లో కొత్త ఉత్తేజం వచ్చింది. మహిళా క్రికెటర్లకు పురుష క్రికెటర్లతో సమానంగా వేతనం (Equal Pay) అందించడం భారత క్రీడా చరిత్రలో ఒక అపూర్వ ఘట్టం.
సచిన్ నుండి వైభవ్ వరకు: పెద్ద కలలు కనే కొత్త తరం
కొన్నేళ్ల క్రితం, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు క్రికెట్ కెరీర్ను ఎంచుకోవడంపై సందేహించేవారు. అయితే, ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయడం కంటే భారత జట్టు జెర్సీ ధరించడం అనేది యువత కలగా మారింది.
సచిన్ టెండూల్కర్ 16 ఏళ్ల వయసులోనే అరంగేట్రం చేయగా, నేడు వైభవ్ సూర్యవంశీ వంటి యువకులు 14 ఏళ్ల వయసులోనే మైదానంలోకి అడుగుపెట్టాలని కలలు కంటున్నారు. ఈ దేశంలో క్రికెట్ పట్ల ఉన్న అభిరుచికి ఇది నిదర్శనం.
ముగింపు
భారత క్రికెట్ ప్రయాణం – కష్టాల నుండి విజయాల వరకు – అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఆఫీసు ఉద్యోగాల నుండి వేల కోట్ల సంపద వరకు జరిగిన ఈ పరివర్తనలో దార్శనికత, ధైర్యం మరియు సహనం కనిపిస్తాయి. 2026లో మరింత గొప్ప విజన్తో ముందుకు సాగాలని ఆశిద్దాం.
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026!