Holika Dahan 2026 Wishes: మీ ఆత్మీయులకు విషెస్ ఇలా చెప్పండి.. ఎలాంటి మెసేజెస్, స్టేటస్‌లు పెట్టుకోవాలో తెలుసా?

Holika Dahan 2026 Wishes: హోలికా దహన్ శుభాకాంక్షలు చెప్పేందుకు బెస్ట్ మెసేజెస్.. వాట్సాప్ స్టేటస్, సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకునే స్పెషల్ కోట్స్ ఇవే!

Holika Dahan 2026 Wishes: తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ప్రతీ ఏడాది ఫాల్గుణ పూర్ణిమ రోజున 'హోలీ' పండుగను హిందువులు జరుపుకుంటారు. ఈసారి హోలీ పండుగ విషయంలో ప్రజల్లో అయోమయం నెలకొంది. మార్చి 3 లేదా 4.. ఏ రోజున హోలీ జరుపుకోవాలో ఇప్పటికీ అయోమయంగా ఉంది. ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం.. హోలీ సెలబ్రేషన్స్​ నాలుగో తేది ఉదయం జరుపుకోవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇక హోలీకి ముందురోజు 'హోలికా దహన్' జరుపుకుంటారు. ఈ వేడుకను మార్చి 2వ తేదీనే నిర్వహించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పూర్ణిమ తిథి ప్రకారం మార్చి 2 సాయంత్రం హోలికా దహనం జరుపుకోవాలి.

'హోలికా దహన్' మార్చి 2వ తేదీ సాయంత్రం 6.22 గంటల నుంచి రాత్రి 8.50 వరకూ ముహూర్తం ఉందని పండితులు చెప్తున్నారు. చంద్రగ్రహణ ప్రభావం ఉండటం వల్ల హోలికా దహన్ వేడుకను మార్చి 2వ తేదీనే నిర్వహించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. హిందూ పురాణాల్లో ప్రస్తావించిన ప్రహ్లాద మరియు హోలికా కథ ఆధారంగా ఈ పండుగకు ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉంది. చెడుపై మంచికి సాధించిన విజయాన్ని సూచించే ఈ పవిత్ర వేడుకలో ప్రజలు అగ్నిని చుట్టూ చేరి ప్రార్థనలు చేస్తారు. అగ్నిలో చెడు ఆలోచనలు, అహంకారం, ప్రతికూలతలను దహనం చేస్తున్నామనే భావనతో భక్తులు దీన్ని జరుపుకుంటారు.

హోలికా దహన్ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు కలిసి పూజలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం. అగ్నిని ప్రదక్షిణలు చేయడం ద్వారా దైవానుగ్రహం కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ వేడుక మన జీవితంలో కొత్త ఆరంభాలకు, ఆశలకు సంకేతంగా భావిస్తారు. హోలీ పండుగకు ముందురోజు జరిగే ఈ ఆచారం మనసులోని నెగటివ్ భావాలను తొలగించి సానుకూలతను ఆహ్వానించాలనే సందేశాన్ని ఇస్తుంది. చెడు ఆలోచనలు, నెగటివ్ శక్తులను దూరం చేయాలని సంకల్పంతో అగ్నికి ప్రదక్షిణలు చేస్తారు.

హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు

ఈ పవిత్ర రోజున మీ జీవితంలో శాంతి, ఆనందం, ఐశ్వర్యం నిండాలని కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం ఆనవాయితీ. “ఈ హోలికా దహన్ మీ జీవితంలోని అన్ని కష్టాలను దహనం చేసి విజయవంతమైన భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపాలి”, “మీ ఇంట్లో ఆనందం, సౌఖ్యం నిండాలి”, “మంచి ఎప్పుడూ గెలుస్తుందనే నమ్మకం మీలో పెరగాలి” వంటి ఆశీర్వాద సందేశాలను పంచుకోవచ్చు. అలాగే ఆరోగ్యం, ధైర్యం, సంతోషం కలగాలని కోరుతూ శుభాకాంక్షలు చెప్పడం ఈ పండుగ ప్రత్యేకత.

ఆత్మీయ సందేశాలు:

హోలికా దహన్ సందర్భంగా పంపే సందేశాలు మనసుకు హాయిని కలిగిస్తాయి. “ఈ పవిత్ర అగ్ని మీ భయాలను తొలగించి కొత్త ఆశలను నింపాలి”, “ఈ రోజు మీ జీవితానికి కొత్త వెలుగు ఇవ్వాలి”, “సత్యం, విశ్వాసం ఎప్పుడూ విజయం సాధిస్తాయని ఈ పండుగ గుర్తు చేస్తుంది” వంటి సందేశాలు బంధాలను మరింత బలపరుస్తాయి. గతంలోని బాధలను వదిలి కొత్త ప్రారంభాలను స్వాగతిద్దాం అనే భావనను పంచుకోవడం కూడా మంచి సంప్రదాయం.

సోషల్ మీడియా స్టేటస్ ఐడియాస్:

ప్రస్తుత కాలంలో వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్పడం సాధారణంగా మారింది.

