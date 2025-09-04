Jordan Cox : 22 సిక్సర్లు, 367 పరుగులు..తడాఖా చూపించి టీంలో చోటు దక్కించుకున్న ఆ స్టార్ ప్లేయర్
Jordan Cox : ద హండ్రెడ్ లీగ్ 2025లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి తిరిగి వచ్చాడు. ఐర్లాండ్తో జరగనున్న టీ20ఐ సిరీస్లో ఈ ఆటగాడు తన బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ద హండ్రెడ్ 2025లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు గెలిచిన ఈ వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మన్, 22 సిక్సర్ల సహాయంతో మొత్తం 367 పరుగులు చేశాడు. అతని అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఇప్పుడు అతనికి మళ్లీ ఇంగ్లండ్ జట్టులో చోటు లభించింది.
ద హండ్రెడ్ 2025లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన వికెట్ కీపర్-బ్యాట్స్మన్ జోర్డాన్ కాక్స్కు పెద్ద బహుమతి లభించింది. ఐర్లాండ్తో జరగనున్న మూడు టీ20ఐ మ్యాచ్ల సిరీస్ కోసం అతన్ని ఇంగ్లండ్ జట్టులోకి ఎంపిక చేశారు. ఇది ఒక సంవత్సరం తర్వాత అతని అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి రీఎంట్రీ. చివరిసారిగా అతను సెప్టెంబర్ 13, 2024న ఆస్ట్రేలియాపై టీ20ఐ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత అతనికి జట్టులో చోటు దక్కలేదు.
అయితే, ద హండ్రెడ్ లీగ్లో ముఖేష్ అంబానీ భార్య నీతా అంబానీ జట్టు అయిన ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్స్ తరఫున ఆడుతూ కాక్స్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ లీగ్లో అతను 9 మ్యాచ్లలో 61.61 సగటుతో 367 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో అతను 22 సిక్సర్లు, 30 ఫోర్లు బాదాడు. ఈ లీగ్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచినందుకు అతనికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు లభించింది.
ఐర్లాండ్ పర్యటనలో ఇంగ్లండ్ జట్టు సెప్టెంబర్ 17న తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. చివరి మరియు మూడవ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 21న జరుగుతుంది. ఈ సిరీస్ కోసం ఎంపికైన జోర్డాన్ కాక్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అంతగా రాణించలేదు. అతను ఇంగ్లండ్ తరఫున ఇప్పటి వరకు కేవలం 2 టీ20ఐ మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లలో 8.50 సగటుతో కేవలం 17 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అలాగే, 3 వన్డే మ్యాచ్లలో 7.33 సగటుతో 22 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇప్పుడు ఐర్లాండ్తో జరిగే మ్యాచ్లో తన సగటును మెరుగుపరుచుకోవడానికి అతను ప్రయత్నిస్తాడు.