T20 World Cup 2026: పాకిస్తాన్‌పై ఇంగ్లాండ్ జయభేరి.. హ్యారీ బ్రూక్ 'సూపర్ సెంచరీ'తో పాక్ సెమీస్ ఆశలు గల్లంతు!

T20 World Cup 2026
x

Highlights

T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సూపర్ 8లో పాకిస్తాన్‌పై ఇంగ్లాండ్ ఘనవిజయం సాధించింది. కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ వీరోచిత సెంచరీతో పాక్ సెమీస్ ఆశలను దెబ్బకొట్టాడు. వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే సెంచరీ చేసిన తొలి కెప్టెన్‌గా బ్రూక్ రికార్డు సృష్టించాడు.

T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో పాకిస్తాన్ ప్రయాణం క్లిష్టంగా మారింది. సూపర్ 8 దశలో భాగంగా ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో పాక్ 2 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ అద్భుత శతకంతో చెలరేగి తన జట్టుకు విజయాన్ని అందించడమే కాకుండా, చరిత్రలో ఎవరికీ సాధ్యంకాని అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

తడబడిన పాక్ బ్యాటింగ్

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న పాకిస్తాన్‌కు ఆదిలోనే షాక్ తగిలింది. సయీమ్ ఆయుబ్ (7), సల్మాన్ అఘా (5) విఫలమైనా.. సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ (63 పరుగులు, 45 బంతులు) ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. బాబర్ ఆజమ్ (25), ఫకార్ జమాన్ (25) రాణించినా స్కోరు వేగాన్ని పెంచలేకపోయారు. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో పాక్ 9 వికెట్ల నష్టానికి 164 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో లియామ్ ద్వాసన్ 3 వికెట్లు పడగొట్టి పాక్ నడ్డి విరిచాడు.

హ్యారీ బ్రూక్ చారిత్రాత్మక రికార్డ్

165 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండ్‌కు ఆరంభం ఏమాత్రం బాగాలేదు. 58 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.

మెరుపు సెంచరీ: కేవలం 51 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో బ్రూక్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు.

వరల్డ్ రికార్డ్: టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో సెంచరీ చేసిన మొట్టమొదటి కెప్టెన్‌గా హ్యారీ బ్రూక్ రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో క్రిస్ గేల్ (98 పరుగులు) పేరిట ఉన్న రికార్డును బ్రూక్ చెరిపివేశాడు.

పాక్ సెమీస్ లెక్కలివే!

ఈ ఓటమితో పాకిస్తాన్ సెమీస్ అవకాశాలు దాదాపు మూసుకుపోయాయి.

తొలి మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దు కావడం, ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఓడటంతో పాక్ ఖాతాలో కేవలం ఒక పాయింట్ మాత్రమే ఉంది.

♦ తన చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్‌లో శ్రీలంకపై భారీ విజయం సాధించడంతో పాటు, ఇతర జట్ల ఫలితాలపై పాక్ ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.

♦ మరోవైపు, ఇంగ్లాండ్ వరుస విజయాలతో సెమీస్ బెర్త్‌ను దాదాపు ఖరారు చేసుకుంది.

స్కోరు బోర్డు క్లుప్తంగా:

పాకిస్తాన్: 164/9 (20 ఓవర్లు) - ఫర్హాన్ 63, ద్వాసన్ 3/20.

ఇంగ్లాండ్: 167/8 (19.4 ఓవర్లు) - హ్యారీ బ్రూక్ 100, విల్ జాక్స్ 28.

