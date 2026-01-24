Hardik Pandya: హార్దిక్ పాండ్యా వర్సెస్ మురళీ కార్తీక్.. లైవ్ మ్యాచ్కు ముందే మైదానంలో గొడవ.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!
Hardik Pandya: రాయ్పూర్ టీ20 మ్యాచ్కు ముందు హార్దిక్ పాండ్యా ఆగ్రహం! మాజీ క్రికెటర్, కామెంటేటర్ మురళీ కార్తీక్తో మైదానంలోనే వాగ్వాదం. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Hardik Pandya: టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. ఈసారి తన ఆటతో కాకుండా, ఒక వివాదంతో చర్చకు దారితీశాడు. రాయ్పూర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్కు ముందు, సీనియర్ మాజీ క్రికెటర్ మరియు కామెంటేటర్ మురళీ కార్తీక్తో హార్దిక్ మైదానంలోనే వాగ్వాదానికి దిగినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతోంది.
అసలేం జరిగింది?
మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు ప్రాక్టీస్ కోసం హార్దిక్ పాండ్యా మైదానంలోకి వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఉన్న మురళీ కార్తీక్తో హార్దిక్ ఏదో విషయమై చర్చించడం ప్రారంభించాడు. అయితే ఆ సంభాషణ కొద్దిసేపటికే సీరియస్ వాగ్వాదంగా మారింది.
వీడియోలో ఏముంది? వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాల ప్రకారం.. హార్దిక్ పాండ్యా ముఖంలో తీవ్రమైన కోపం కనిపిస్తోంది. అతను గట్టిగా ఏదో చెబుతూ దూరం వెళ్లడం, మళ్లీ వెనక్కి వచ్చి మురళీ కార్తీక్ దగ్గర నిలబడి వేళ్లతో సైగలు చేస్తూ హెచ్చరించడం నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. మురళీ కార్తీక్ తన వాదనను వినిపించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, హార్దిక్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా దూకుడుగా వ్యవహరించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
నిజంగా గొడవనా? సరదా చర్చా?
ఈ వీడియోను 'క్రికెట్ సెంట్రల్' అనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతా షేర్ చేస్తూ.. వీరిద్దరి మధ్య పెద్ద గొడవే జరిగిందని పేర్కొంది. అయితే, దీనిపై అటు హార్దిక్ కానీ, ఇటు మురళీ కార్తీక్ కానీ ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు. ఇది కేవలం ఆటలో భాగంగా జరిగిన సీరియస్ చర్చా లేక వ్యక్తిగత విభేదాలా అన్న దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
ఫామ్లో ఉన్నా.. వివాదాలు వదలడం లేదు!
న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న ఈ సిరీస్లో హార్దిక్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు.
నాగ్పూర్ టీ20: 25 పరుగులు, ఒక వికెట్.
రాయ్పూర్ టీ20: బౌలింగ్లో ఒక కీలక వికెట్ పడగొట్టాడు. (బ్యాటింగ్ అవకాశం రాలేదు).
గతంలోనూ మైదానంలో సహచర ఆటగాళ్లపై హార్దిక్ కోపం ప్రదర్శించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక సీనియర్ కామెంటేటర్తో ఇలా వ్యవహరించడంపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. మరి ఈ వివాదం ఎటువైపు దారితీస్తుందో చూడాలి.