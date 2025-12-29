  • Menu
IND vs NZ ODI: కీలక ఆటగాళ్లు గాయాలతో దూరం, జట్టు & షెడ్యూల్ పూర్తి వివరాలు

Highlights

భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ 2026: హార్దిక్ పాండ్యా మరియు జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు విశ్రాంతి కల్పించగా, రిషబ్ పంత్‌ను జట్టు నుండి తప్పించే అవకాశం ఉంది. జనవరి 11 నుండి ప్రారంభం కానున్న ఈ వన్డే సిరీస్‌కు సంబంధించి పూర్తి జట్టు వివరాలు, మ్యాచ్ షెడ్యూల్ మరియు ఆటగాళ్ల తాజా సమాచారాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్ - న్యూజిలాండ్ మూడు వన్డేల సిరీస్ 2026, జనవరి 11 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్‌లు వరుసగా వడోదర, రాజ్‌కోట్ మరియు ఇండోర్‌లలో జరగనున్నాయి. పూర్తిస్థాయి జట్టును ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, స్టార్ ప్లేయర్లు హార్దిక్ పాండ్యా మరియు జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.

బుమ్రా, హార్దిక్‌లకు విశ్రాంతి ఎందుకు?

వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీ20 ప్రపంచకప్ 2026ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కీలక ఆటగాళ్లపై పనిభారాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాపై బుమ్రా వేసిన ఆ అద్భుతమైన చివరి ఓవర్ ఇప్పటికీ అభిమానుల గుండెల్లో నిలిచి ఉంది. ఈ వన్డే సిరీస్‌కు దూరమైనప్పటికీ, జనవరి 21 నుంచి ప్రారంభమయ్యే టీ20 సిరీస్ సమయానికి వీరిద్దరూ జట్టులోకి తిరిగి వస్తారు. ప్రపంచకప్‌కు ముందు ఇది వారికి మంచి ప్రాక్టీస్‌గా మారుతుంది.

డొమెస్టిక్ క్రికెట్ మరియు హార్దిక్ పాండ్యా:

బీసీసీఐ ఆదేశాల ప్రకారం, హార్దిక్ పాండ్యా తన ఫామ్‌ను కాపాడుకోవడానికి దేశీ టోర్నీల్లో ఆడే అవకాశం ఉంది. బరోడా జట్టు తరఫున విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆయన కొన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడవచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే బుమ్రాకు మాత్రం డొమెస్టిక్ మ్యాచ్‌ల నుండి కూడా పూర్తి విశ్రాంతి కల్పించారు.

రిషబ్ పంత్ స్థానంపై సందిగ్ధత:

వన్డే జట్టు నుండి రిషబ్ పంత్‌ను తప్పించి, ఆయన స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్‌ను తీసుకోవచ్చని గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే టీ20 ప్రపంచకప్ రేసులో ఉన్న ఇషాన్ కిషన్, విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కేవలం 34 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. జనవరి 3 లేదా 4వ తేదీన జరిగే సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశం తర్వాత అధికారిక జట్టు వివరాలు వెలువడనున్నాయి.

సిరీస్ షెడ్యూల్:

  • మొదటి వన్డే: జనవరి 11 – వడోదర
  • రెండవ వన్డే: జనవరి 14 – రాజ్‌కోట్
  • మూడవ వన్డే: జనవరి 18 – ఇండోర్

సవాళ్లు మరియు అవకాశాలు:

బుమ్రా, హార్దిక్ వంటి స్టార్ల గైర్హాజరీలో న్యూజిలాండ్‌ను ఎదుర్కోవడం భారత్‌కు సవాలే అయినప్పటికీ, ఇది యువ ఆటగాళ్లకు ఒక గొప్ప అవకాశం. తమ ప్రతిభను అంతర్జాతీయ వేదికపై నిరూపించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ప్రపంచకప్‌కు ముందు బలమైన మరియు సమతుల్యమైన జట్టును సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఈ సిరీస్ టీమ్ ఇండియాకు ఎంతో ఉపయోగపడనుంది.

