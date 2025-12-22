Hardik Pandya: దక్షిణాఫ్రికాపై విధ్వంసం.. టీ20 వరల్డ్ కప్కు ముందే హెచ్చరిక!
దక్షిణాఫ్రికాపై హార్దిక్ పాండ్యా ఆల్ రౌండ్ విధ్వంసం! 16 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీతో రికార్డు. 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్కు ముందు పాండ్యా ఫామ్ భారత్కు కొండంత బలం. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
టీ20 ఫార్మాట్లో టీమ్ ఇండియా 'మోస్ట్ వాల్యూబుల్ ప్లేయర్' ఎవరనే ప్రశ్నకు హార్దిక్ పాండ్యా మరోసారి తన ఆటతో సమాధానమిచ్చాడు. ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాతో ముగిసిన టీ20 సిరీస్ను భారత్ 3-1తో కైవసం చేసుకోవడంలో ఈ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. గాయం కారణంగా రెండున్నర నెలల పాటు జట్టుకు దూరమైన పాండ్యా, తిరిగి పునరాగమనం చేస్తూనే ప్రత్యర్థి జట్లకు వణుకు పుట్టించాడు.
బ్యాట్తో గొడ్డలి దెబ్బ.. బంతితో మెరుపులు!
ఈ సిరీస్లో పాండ్యా గణాంకాలు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. నాలుగు మ్యాచ్ల్లో 71.00 సగటుతో, ఏకంగా 186.84 స్ట్రైక్ రేట్తో 142 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో రెండు మెరుపు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కేవలం బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా, బౌలింగ్లోనూ 3 వికెట్లు పడగొట్టి తన ఆల్ రౌండ్ సత్తాను చాటాడు.
వేగవంతమైన ఫిఫ్టీ: శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్లో కేవలం 16 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. టీ20ల్లో ఒక భారతీయుడు సాధించిన రెండో వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.
మ్యాచ్ విన్నింగ్ షో: ఐదో టీ20లో 25 బంతుల్లో 63 పరుగులు (5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) చేసి ప్రోటీస్ బౌలింగ్ను తుత్తునియలు చేశాడు. కీలకమైన డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ వికెట్ తీసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలిచాడు.
"హార్దిక్ లేకపోతే ఫలితం వేరేలా ఉండేది" - సౌతాఫ్రికా కోచ్
దక్షిణాఫ్రికా హెడ్ కోచ్ శుక్రి కాన్రాడ్ పాండ్యా ప్రదర్శనపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. "నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, బుమ్రాను తక్కువ చేయడం కాదు కానీ.. ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఉన్న తేడా హార్దిక్ పాండ్యానే. అతను వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు అతనికి రాకపోతే నేను ఆశ్చర్యపోతాను" అని కొనియాడారు.
వరల్డ్ కప్ లక్ష్యంగా 'ప్రాణాంతక' మనస్తత్వం
గాయం నుండి కోలుకున్న తర్వాత పాండ్యా బెంగళూరులోని BCCI సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో 40 రోజుల పాటు కఠిన శిక్షణ పొందాడు. "ప్రస్తుతం అతని మైండ్సెట్ చాలా ప్రమాదకరంగా (Lethal) ఉంది. అతని దృష్టి మొత్తం 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్పైనే ఉంది" అని పాండ్యా సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి. రోహిత్, విరాట్, జడేజా వంటి దిగ్గజాలు టీ20ల నుంచి తప్పుకున్న తరుణంలో, భారత టైటిల్ వేటలో పాండ్యా ప్రదర్శన అత్యంత కీలకం కానుంది.