Jasprit Bumrah : బుమ్రా అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్.. వెస్టిండీస్ టెస్ట్కు దూరం ఆసియా కప్లో ఛాన్స్
Jasprit Bumrah : ఆసియా కప్ 2025 కోసం భారత జట్టును ప్రకటించడానికి ముందే, చాలా మంది ఆటగాళ్ల గురించి చర్చ జరుగుతోంది. ఇందులో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా పేరు కూడా ఉంది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో అతని ఫిట్నెస్, వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ కారణంగా అతను నిరంతరం వివాదాల్లో నిలిచాడు. ఇంగ్లాండ్లో కేవలం 3 టెస్టులు మాత్రమే ఆడటం వల్ల, బుమ్రాకు ఆసియా కప్ నుండి కూడా విశ్రాంతి ఇవ్వవచ్చని భావించారు. అయితే, సెలక్షన్ కమిటీ ఆలోచనలు వేరుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సెప్టెంబర్ 9 నుండి ప్రారంభం కానున్న ఆసియా కప్లో బుమ్రా టీమిండియాలో భాగం అవుతాడని ఒక నివేదికలో పేర్కొనబడింది.
సెప్టెంబర్ 9 నుండి 28 వరకు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో ఆసియా కప్ 2025 జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్కు ఇంకా భారత జట్టును ఎంపిక చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలో శుభ్మన్ గిల్, యశస్వి జైస్వాల్ వంటి ఆటగాళ్లకు చోటు దక్కుతుందా లేదా అనే చర్చ ఒక వైపు జరుగుతుండగా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా గురించి కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో అతని వర్క్లోడ్ మేనేజ్మెంట్ తీవ్ర విమర్శలకు గురికావడం.
సెలెక్టర్లు బుమ్రాను టోర్నమెంట్కు పంపడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి ఒక ప్రధాన కారణం ఆసియా కప్ ఫార్మాట్. వచ్చే సంవత్సరం జరగనున్న టీ20 ప్రపంచ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్లో ఆడబడుతుంది. అలాగే, టీమిండియా గత ఆసియా కప్ విజేతగా ఉన్నందున, ఈసారి కూడా టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి, షార్ట్ ఫార్మాట్, దాని ప్రాముఖ్యత, మరియు తక్కువ మ్యాచ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని బుమ్రాను ఎంపిక చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా, టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి ముందు బుమ్రాకు దాదాపు ఒకటిన్నర నెలల విశ్రాంతి కూడా లభించి ఉంటుంది.
ఇంతేకాకుండా, ఆసియా కప్ కారణంగా బుమ్రాకు వెస్టిండీస్తో జరిగే టెస్ట్ సిరీస్లోని మొదటి మ్యాచ్ నుండి విశ్రాంతి ఇవ్వవచ్చని పీటీఐ నివేదికలో పేర్కొనబడింది. ఆసియా కప్ ఫైనల్ సెప్టెంబర్ 28న ముగుస్తుంది. అయితే భారత్-వెస్టిండీస్ మధ్య మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ అక్టోబర్ 2న ప్రారంభం కానుంది. అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్ కమిటీ ఆగస్టు 19 నాటికి ఆసియా కప్ కోసం భారత జట్టును ప్రకటించవచ్చు. అయితే, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా సహా అన్ని ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్ రిపోర్టులు ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తాయి అనే దానిపై కూడా ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది.