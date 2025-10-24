అమ్మాయిల అదుర్స్! వన్డే ప్రపంచకప్ సెమీస్లో భారత్ – స్మృతి, ప్రతీక సెంచరీలతో ఘన విజయం!
వన్డే ప్రపంచకప్ 2025లో భారత్ ఘనవిజయం! న్యూజిలాండ్పై స్మృతి మంధాన, ప్రతీక రావల్ సెంచరీలతో టీమిండియా సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. హర్మన్ప్రీత్ నేతృత్వంలో వుమెన్స్ టీమ్ అద్భుత ప్రదర్శన. మ్యాచ్ పూర్తి వివరాలు.
భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు మరోసారి అదరగొట్టింది! డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్పై గెలిచి వన్డే ప్రపంచకప్ 2025 సెమీఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలో టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
స్మృతి, ప్రతీకల సెంచరీలతో ఇండియా సూపర్ ఫామ్లో
మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే స్మృతి మంధాన, ప్రతీక రావల్ న్యూజిలాండ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ జంట 212 పరుగుల అజేయ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి భారత ఇన్నింగ్స్కు బలమైన పునాది వేశారు.
- స్మృతి మంధాన – స్ట్రోక్ ప్లేలో మరోసారి మాయ చూపింది. అద్భుతమైన షాట్లతో ప్రేక్షకులను అలరించింది.
- ప్రతీక రావల్ – విమర్శలకు బ్యాట్తో సమాధానం ఇచ్చింది. 134 బంతుల్లో 122 పరుగులు చేసి తన రెండో వన్డే సెంచరీను నమోదు చేసింది. ఇదే ఆమెకు ప్రపంచకప్లో తొలి శతకం.
జెమీమా రోడ్రిగ్స్ గట్టి మద్దతు
గత మ్యాచ్కు దూరమైన జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఈసారి నెంబర్ 3 స్థానంలో వచ్చి 55 బంతుల్లో 76 పరుగులు చేసి అంచనాలను మించి ఆడింది. ఆమె వేగవంతమైన ఇన్నింగ్స్తో భారత్ భారీ స్కోర్ను సాధించింది.
వర్షం అంతరాయం, DLS ప్రకారం భారీ టార్గెట్
మ్యాచ్ మధ్యలో వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. భారత్ 49 ఓవర్లలో 340/3 స్కోరు చేసింది. డీఎల్ఎస్ ప్రకారం న్యూజిలాండ్కు 44 ఓవర్లలో 325 పరుగుల టార్గెట్ నిర్ధారించారు.
రేణుకా, స్నేహ్ రాణా బౌలింగ్ తుఫాన్
లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు వచ్చిన కివీస్ జట్టును భారత బౌలర్లు ఆరంభం నుంచే ఒత్తిడికి గురి చేశారు.
- రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్ – వరుసగా జార్జియా ప్లిమ్మర్, సోఫీ డివైన్లను ఔట్ చేసి భారత్కు శుభారంభం అందించింది.
- స్నేహ్ రాణా – కీలకమైన అమేలియా కెర్ వికెట్ను పడగొట్టింది. 53 బంతుల్లో 45 పరుగులు చేసిన కెర్ తిరిగి పెవిలియన్ చేరింది.
న్యూజిలాండ్ తరఫున బ్రూక్ హాలిడే మాత్రమే నిలకడగా ఆడింది. ఆమె 81 పరుగులు చేసినా, 39వ ఓవర్లో శ్రీ చరణి బౌలింగ్లో ఔట్ కావడంతో కివీస్ ఇన్నింగ్స్ కూలిపోయింది.
సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్
ఈ విజయంతో భారత్ ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్లో స్థానం ఖాయం చేసుకుంది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సారథ్యంలో జట్టు అద్భుత ఫామ్లో ఉందని క్రికెట్ నిపుణులు ప్రశంసిస్తున్నారు.