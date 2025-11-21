Gautam Gambhir: గంభీర్ ప్రయోగం టీమ్కు భారంగా మారుతోందా ? 18 నెలల్లో 7 బ్యాటర్లు..అయినా నంబర్ 3 స్థానం ఖాళీయే
Gautam Gambhir:టీమిండియా హెడ్ కోచ్గా గౌతమ్ గంభీర్ లిమిటెడ్ ఓవర్లలో రెండు టైటిల్స్ గెలిపించినా, టెస్ట్ ఫార్మాట్లో మాత్రం జట్టు పరిస్థితి రోజురోజుకు దిగజారుతోంది. కేవలం 12-13 నెలల్లోనే భారత్ సొంతగడ్డపై 4 టెస్టు మ్యాచ్లను ఓడిపోయింది. దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నా, గంభీర్ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయోగాలు ఒక ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో అత్యంత కీలకమైన నంబర్-3 స్థానం విషయంలో జరుగుతున్న మార్పులు ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలకు గురవుతున్నాయి. దీనికి తాజా ఉదాహరణ కోల్కతాలో సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరిగిన మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్లో కనిపించింది.
కోల్కతా టెస్ట్ మ్యాచ్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ నంబర్-3 బ్యాటర్గా ఉన్న యువ ప్లేయర్ సాయి సుదర్శన్ను జట్టు నుంచి తప్పించారు. అంతకుముందు ఇంగ్లండ్, వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండు టెస్ట్ సిరీస్లలో సుదర్శన్ను నంబర్-3 స్థానంలో ఆడించారు. అతనిని టీమ్ ఇండియా భవిష్యత్తుగా భావించారు. అతని ప్రదర్శన పూర్తిగా సంతృప్తికరంగా లేకపోయినా 22 ఏళ్ల వయసులో అది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. కానీ కోచ్ గంభీర్ మాత్రం అనూహ్యంగా సుదర్శన్ను తప్పించి, ఆ స్థానంలో ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ను తీసుకున్నారు.
టెస్ట్ టీమ్లో నంబర్-3 స్థానం విషయంలో ఇలా మార్పులు జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గత సుమారు 18 నెలల్లో ఈ వన్-డౌన్ స్థానంలో ఆడిన ఏడవ బ్యాటర్గా వాషింగ్టన్ సుందర్ నిలిచాడు. గంభీర్ కోచ్ అయిన తర్వాత ఇప్పటివరకు ఏడుగురు బ్యాటర్లు నంబర్-3 స్థానంలో కనీసం ఒక్క ఇన్నింగ్స్లోనైనా బ్యాటింగ్ చేశారు. మొదట్లో ఈ పాత్రను శుభ్మన్ గిల్ పోషించారు (7 మ్యాచ్లలో). ఆ తర్వాత గిల్ నంబర్-4 స్థానంలో స్థిరపడకముందే, కేఎల్ రాహుల్, విరాట్ కోహ్లీ (ఒక్కో మ్యాచ్), దేవదత్త పడిక్కల్ (ఒక మ్యాచ్), కరుణ్ నాయర్ (ఒక మ్యాచ్) వంటి వారికి కూడా ఈ స్థానంలో అవకాశం ఇచ్చారు. చివరగా సుదర్శన్ను కూడా హఠాత్తుగా తప్పించడం ఈ సమస్యను మరింత క్లిష్టతరం చేస్తోంది.
టెస్ట్ క్రికెట్ విజయం సాధించాలంటే, బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో స్థిరత్వం ఉండటం చాలా ముఖ్యం. గత 25 ఏళ్లలో టీమ్ ఇండియా నంబర్-3 స్థానంలో రాహుల్ ద్రావిడ్, నంబర్-4లో సచిన్ టెండూల్కర్ చాలా ఏళ్లు కలిసి ఆడారు. ఆ తర్వాత ఆ బాధ్యతను చెతేశ్వర్ పుజారా, విరాట్ కోహ్లీ తీసుకున్నారు. అయితే పుజారా జట్టు నుంచి దూరమైనప్పటి నుంచి టీమ్ ఇండియా ఈ కీలక స్థానానికి సరైన పరిష్కారాన్ని కనుగొనలేకపోయింది. శుభ్మన్ గిల్ నంబర్-3లో కుదురుకుంటున్న సమయంలోనే, కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో గిల్ను ఆయన నంబర్-4 స్థానానికి మార్చారు. దీంతో నంబర్-3 స్థానం మళ్లీ ఖాళీ అయ్యింది. ప్రస్తుతం కోచ్ గంభీర్ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయోగాలు ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి బదులు మరింత గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయి.