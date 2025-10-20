Gautam Gambhir : ఆల్ రౌండర్ల మోజులో బెస్ట్ బౌలర్లను పక్కన పెడుతున్నారా? గౌతమ్ గంభీర్కు అశ్విన్ హెచ్చరిక
Gautam Gambhir : ఆస్ట్రేలియా పర్యటన భారత జట్టుకు చాలా దారుణంగా ప్రారంభమైంది. మొదటి వన్డే మ్యాచ్లో టీమిండియా 7 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. పర్త్లో జరిగిన ఈ ఓటమికి ఆటగాళ్ల పేలవమైన ప్రదర్శన కారణమని భావించినప్పటికీ, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ వ్యూహాలు కూడా ఒక కారణమని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మాజీ దిగ్గజ క్రికెటర్ ఆర్. అశ్విన్ ప్రకారం.. గౌతమ్ గంభీర్ మైదానంలో దింపుతున్న జట్టు వల్ల ప్రయోజనం కంటే నష్టమే ఎక్కువ జరుగుతోంది. అశ్విన్ సూచనప్రాయంగా, గంభీర్ వ్యూహాల కారణంగా ఒక ఆటగాడికి నష్టం జరుగుతోందని, భవిష్యత్తులో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రం కావచ్చని హెచ్చరించాడు.
ఆర్. అశ్విన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేసి, అందులో గౌతమ్ గంభీర్ వ్యూహాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తాడు. కుల్దీప్ యాదవ్ విషయంలో గంభీర్కు అశ్విన్ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశాడు. కుల్దీప్ యాదవ్కు నిరంతరం జట్టులో స్థానం కల్పించకపోవడం వల్ల జట్టులో అతని ఉపయోగంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయని, ఇది అతనికి మానసిక సమస్యలను కలిగించవచ్చని అశ్విన్ పేర్కొన్నాడు. "ఒక ఆటగాడిని జట్టు నుండి బయటపెట్టినప్పుడు, జట్టు ఓటమికి నేనే కారణమా?' అని అతను తనను తాను ప్రశ్నించుకుంటాడు" అని అశ్విన్ అన్నాడు. అశ్విన్ ప్రకారం.. కుల్దీప్ మనసులో కూడా అదే ప్రశ్న వస్తూ ఉండాలి. ఇంత మంచి ప్రదర్శన చేసిన తర్వాత కూడా అతన్ని జట్టు నుండి తొలగించి, మరొకరికి అవకాశం ఇస్తే, సమస్య తనలోనే ఉందని అతను భావించవచ్చని అశ్విన్ తెలిపాడు. ఇటువంటి నిర్ణయాలు జట్టు లోపల చాలా చర్చలకు దారితీస్తాయని అశ్విన్ అభిప్రాయపడ్డాడు.
ఆల్ రౌండర్లపై తనకున్న మోజును వదిలిపెట్టి, బౌలింగ్పై కూడా దృష్టి పెట్టాలని అశ్విన్ గౌతమ్ గంభీర్కు మరో సలహా ఇచ్చాడు. అశ్విన్ నిరాశ చెందుతూ, అదనపు బ్యాట్స్మెన్ల పట్ల గంభీర్కున్న మోజు తనకు అర్థం కావడం లేదని అన్నాడు. జట్టులోని ఉత్తమ బౌలర్లలో ఒకడైన కుల్దీప్ యాదవ్ ప్రతి మ్యాచ్ ఆడాలని అతను నొక్కి చెప్పాడు. అశ్విన్ ఇలా అన్నాడు.. "బ్యాటింగ్లో డెప్త్ కావాలని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. కానీ ఇది మీకు మ్యాచ్లు గెలవడానికి సహాయపడితే, బ్యాట్స్మెన్లు బాధ్యత తీసుకోవాలి. నేను ఎల్లప్పుడూ నా బెస్ట్ బౌలర్లకు అవకాశం ఇవ్వమని చెబుతాను. బ్యాటింగ్లో డెప్త్ కావాలని కేవలం ఒక ఆటగాడిని సెలక్ట్ చేయవద్దు. మీకు ఎంతమంది ఆల్ రౌండర్లు కావాలి? మీకు అప్పటికే ముగ్గురు ఉన్నారు. నితీష్ రెడ్డి జట్టులో ఉన్నప్పటికీ, మీరు మీ ఉత్తమ బౌలర్లను ఆడించలేకపోతే, నేను దీన్ని అస్సలు అర్థం చేసుకోలేను." అని అన్నారు.