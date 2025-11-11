Gautam Gambhir : అర్ష్దీప్, కులదీప్లను ఎందుకు పక్కన పెట్టారు? విమర్శలపై కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఏమన్నారంటే ?
టీమిండియాలో టాలెంటెడ్ మ్యాచ్ విన్నర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, కులదీప్ యాదవ్ ముందుంటారు.
Gautam Gambhir : టీమిండియాలో టాలెంటెడ్ మ్యాచ్ విన్నర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, కులదీప్ యాదవ్ ముందుంటారు. అర్ష్దీప్ సింగ్ టీ20 ఇంటర్నేషనల్లో భారతదేశం తరఫున అత్యధికంగా 105 వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించారు. అదే విధంగా కులదీప్ యాదవ్ స్పిన్ మ్యాజిక్ గురించి ప్రపంచానికి తెలిసిందే. అయితే, గత కొన్ని సిరీస్లుగా ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లను తుది జట్టులో నుంచి తప్పించడంపై కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, జట్టు మేనేజ్మెంట్పై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తొలిసారిగా ఈ అంశంపై స్పందించారు.
ప్రస్తుతం టీమిండియాలో టాలెంటెడ్ ఆటగాళ్లు ఎక్కువ మంది ఉండటంతో, తుది జట్టును ఎంపిక చేయడం కోచ్గా తనకు చాలా కష్టమైన పని అని గౌతమ్ గంభీర్ అంగీకరించారు. బీసీసీఐ టీవీతో మాట్లాడిన సందర్భంగా గౌతమ్ గంభీర్ మాట్లాడుతూ.. "కోచ్గా ఇది బహుశా నాకు అత్యంత కష్టమైన పని. బెంచ్పై అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉన్న ఆటగాళ్లు కూర్చున్నారు. జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరూ ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో ఉండటానికి అర్హులే. కానీ, చివరకు మీరు 11 మంది ఆటగాళ్లను మాత్రమే ఎంచుకోగలుగుతారు" అని అన్నారు.
తుది జట్టు ఎంపిక విషయంలో తమ వ్యూహాన్ని వివరిస్తూ.. "మీరు రోజు, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బెస్ట్ కాంబినేషన్ను సిద్ధం చేయాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బయట విమర్శలు ఎలా ఉన్నా, డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఆటగాళ్లతో సంబంధాలను, వాతావరణాన్ని సానుకూలంగా ఉంచడంపై గంభీర్ ఎక్కువగా దృష్టి పెడతారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో మంచి వాతావరణాన్ని కొనసాగించడం ఎంత ముఖ్యమో తనకు తెలుసు అని గంభీర్ అన్నారు. దీని కోసం ఆటగాళ్లతో తన సమన్వయం ఎంత అవసరమో ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు.
"మీరు నిజాయితీగా, మీరు చెప్పే ప్రతి మాటను హృదయపూర్వకంగా చెప్పినట్లయితే, దానికంటే మంచిది ఇంకేమీ లేదు. ఆటగాళ్లు కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారని నేను భావిస్తున్నాను. ఆటగాడికి, కోచ్కు మధ్య సమన్వయం చాలా ముఖ్యం" అని గంభీర్ వివరించారు. అర్ష్దీప్ సింగ్, కులదీప్ యాదవ్ వంటి మ్యాచ్ విన్నర్లకు గత కొంతకాలంగా జట్టులో తగినన్ని అవకాశాలు లభించలేదు. ఈ ఏడాది ఆసియా కప్ 2025 లో అర్ష్దీప్ సింగ్కు కేవలం 2 మ్యాచ్లలో మాత్రమే ఆడే అవకాశం లభించింది. కులదీప్ యాదవ్ కూడా గత కొన్ని నెలలుగా టీమిండియా తరఫున పలు మ్యాచ్లను మిస్ అయ్యారు. ప్రపంచ స్థాయి ఫామ్లో ఉన్నప్పటికీ, జట్టు కాంబినేషన్ కారణంగా వీరిని తప్పించడంపై అభిమానుల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి.