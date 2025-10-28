India vs Australia : సూర్యకుమార్ కారు ఫామ్ పై తొలిసారి మౌనం వీడిన గౌతమ్ గంభీర్.. ఏమన్నారంటే
భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఈ అక్టోబర్ 29 నుండి ప్రారంభం కానుంది.
India vs Australia : భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఈ అక్టోబర్ 29 నుండి ప్రారంభం కానుంది. వన్డే సిరీస్లో శుభ్మన్ గిల్ టీమిండియాను నడిపిస్తే టీ20 జట్టు కెప్టెన్సీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ చేతిలో ఉంది. సూర్యకుమార్ నాయకత్వంలో భారత టీ20 జట్టు ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆటగాడిగా సూర్య ప్రదర్శన చాలా పేలవంగా ఉంది. అందుకే జట్టులో అతని స్థానంపై కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందు, ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ సూర్యకుమార్ ఫామ్ పై తొలిసారి మౌనం వీడారు.
జియో హాట్స్టార్లో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో గౌతమ్ గంభీర్ సూర్యకుమార్ బ్యాటింగ్ ఫామ్ పై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "నిజం చెప్పాలంటే, సూర్యకుమార్ బ్యాటింగ్ ఫామ్ గురించి నాకు చింత లేదు. ఎందుకంటే మా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో మేము మరింత దూకుడుగా ఉండే విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నాం. ఈ మైండ్సెట్ను అవలంబించినప్పుడు వైఫల్యాలు అనివార్యం. సూర్యకుమార్ 30 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసి విమర్శల నుండి తప్పించుకోవడం ఈజీ అయ్యేది, కానీ దూకుడు విధానాన్ని అవలంబించినప్పుడు విఫలం కావడంలో ఎలాంటి సమస్య లేదని మేము నిర్ణయించుకున్నాం" అని గంభీర్ అన్నారు.
గంభీర్ సూర్యకుమార్ గురించి మాత్రమే కాకుండా మొత్తం జట్టు గురించి కూడా మాట్లాడారు. "అలాగే, మా దృష్టి ఒక్క ఆటగాడిపైనే కాదు. మొత్తం జట్టుపై ఉంది. అభిషేక్ శర్మ ఇప్పుడు మంచి ఫాంలో ఉన్నాడు. ఆసియా కప్ అంతటా దానిని కొనసాగించాడు. సూర్య ఫాంలోకి వచ్చినప్పుడు, దానికి తగినట్లుగా అతను బాధ్యత వహిస్తాడు. టీ20 క్రికెట్లో మా దృష్టి వ్యక్తిగత పరుగులపై కాదు, బదులుగా మేము ఎలాంటి క్రికెట్ ఆడాలనుకుంటున్నాము అనే దానిపై ఉంది. మా దూకుడు శైలిలో బ్యాట్స్మెన్ తరచుగా విఫలం కావచ్చు, కానీ చివరికి, పరుగుల కంటే ఇంపాక్ట్ ముఖ్యం" అని గంభీర్ స్పష్టం చేశారు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ వ్యక్తిత్వం, నాయకత్వ లక్షణాలపై కూడా గంభీర్ ప్రశంసలు కురిపించారు. "సూర్యకుమార్ ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, మంచి వ్యక్తులే మంచి నాయకులను తయారు చేస్తారు. అతని ఓపెన్ మైండెడ్ స్వభావం టీ20 క్రికెట్ కి పూర్తిగా సరిపోతుంది. గత ఒకటిన్నర సంవత్సరంగా సూర్య ఈ వాతావరణాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించాడు. సూర్యకుమార్, నేను ఎప్పుడూ తప్పులకు భయపడము. మ్యాచ్ ఎంత పెద్దదైతే, మేము అంత నిర్భయంగా, దూకుడుగా ఉండాలి. మేము నిర్భయంగా ఆడితే, మేము విజయం సాధిస్తాం" అని గంభీర్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.