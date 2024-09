Duleep Trophy Batters Can Get Chance in IND vs NZ Series: టోర్నమెంట్‌లోని చివరి మ్యాచ్‌లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ నేతృత్వంలోని ఇండియా సిని 132 పరుగుల తేడాతో ఓడించిన మయాంక్ అగర్వాల్ నేతృత్వంలోని ఇండియా ఎ ఈసారి దులీప్ ట్రోఫీ 2024 టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. టోర్నమెంట్‌లో చాలా మంది ఆటగాళ్లు తమ అద్భుతమైన ప్రదర్శనల ద్వారా తమదైన ముద్ర వేయడంలో విజయం సాధించారు. దీనికి బీసీసీఐ ద్వారా కొంత మంది ఆటగాళ్లు రివార్డులు అందుకోవచ్చు అని తెలుస్తోంది.

అక్టోబర్ 16, నవంబర్ 5 మధ్య, టీమ్ ఇండియా న్యూజిలాండ్‌తో మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. దీని కోసం భారత జట్టు జట్టును ఇంకా ఎంపిక చేయలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దులీప్ ట్రోఫీలో సందడి చేసిన కొంతమంది బ్యాట్స్‌మెన్‌లకు కూడా టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ అవకాశం ఇవ్వవచ్చు. IND vs NZ సిరీస్‌లో ఎంపిక చేయగల దులీప్ ట్రోఫీకి చెందిన ఐదుగురు బ్యాట్స్‌మెన్‌లను ఇక్కడ చూద్దాం.

5. సాయి సుదర్శన్..

సాయి సుదర్శన్ దులీప్ ట్రోఫీలో ఇండియా సి తరపున ఆడాడు. ఈవెంట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఐదవ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. అతను ఆరు ఇన్నింగ్స్‌లలో 35.16 సగటుతో 211 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ కూడా ఉంది. సాయి సుదర్శన్ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. కానీ, ఇంకా టెస్ట్ క్యాప్ అందుకోలేదు. ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే సిరీస్‌లో తన కల నెరవేరుతుందని పూర్తి ఆశతో ఉన్నాడు.

4. రితురాజ్ గైక్వాడ్..

27 ఏళ్ల బ్యాట్స్‌మెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కూడా దులీప్ ట్రోఫీలో తన ఎలిమెంట్‌లో కనిపించాడు. కెప్టెన్సీ ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడగలిగాడు. అయినా, జట్టును విజేతగా నిలబెట్టలేకపోయాడు. గైక్వాడ్ తన ప్రదర్శన ద్వారా జట్టు మేనేజ్‌మెంట్ దృష్టిని కూడా ఆకర్షించాడు. గైక్వాడ్ కూడా తన టెస్టు అరంగేట్రం కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.

3. శాశ్వత్ రావత్..

టోర్నమెంట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన పరంగా మూడవ స్థానంలో నిలిచిన ఎడమచేతి వాటం బ్యాట్స్‌మెన్ శాశ్వత్ రావత్.. అద్భుతమైన ఆటతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ 23 ఏళ్ల ఆటగాడు 85.33 సగటుతో 256 పరుగులు చేశాడు. ఆ సమయంలో అతను ఒక సెంచరీ, రెండు అర్ధ సెంచరీలు చేశాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే సిరీస్‌లో భారత్‌కు రావత్‌కు తొలి పిలుపు అందుతుందని భావిస్తున్నారు.

2. అభిమన్యు ఈశ్వరన్..

ఇండియా బి కెప్టెన్ అభిమన్యు ఈశ్వరన్ దేశవాళీ క్రికెట్‌లో తన అద్భుతమైన రికార్డుకు పేరుగాంచాడు. ఈసారి దులీప్ ట్రోఫీలో అద్భుతంగా బ్యాటింగ్‌తో 309 పరుగులు చేశాడు. అభిమన్యు అనేక సార్లు టీమ్ ఇండియా టెస్ట్ స్క్వాడ్‌లో చేరాడు. కానీ, ఇంకా అరంగేట్రం చేయలేదు.

1. రికీ భుయ్..

ఈ సీజన్‌ దులీప్ ట్రోఫీలో టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ రికీ భుయ్ అత్యధికంగా పరుగులు సాధించి, అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో రింకే ఐదు వేలకు పైగా పరుగులు సాధించాడు. అతను టీమ్ ఇండియాలో చేర్చడానికి ప్రధాన పోటీదారుగా కూడా పేరుగాంచాడు. ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ టెస్టు సిరీస్‌కు ఎంపికవుతాడా లేదా అనేది చూడాలి.