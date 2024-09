IPL 2025 మెగా వేలంలో అమ్ముడవ్వని ఐదుగురు ఆటగాళ్లు.. లిస్టులో ఛాంపియన్ కెప్టెన్ కూడా..

5 Key Players May Be Unsold in IPL 2025 Mega Auction: ఐపీఎల్ 2025కి ముందు మెగా వేలం నిర్వహించాలి. దాని కోసం చర్చలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. BCCI ఇంకా ఆటగాళ్లను నిలుపుకోవడానికి సంబంధించిన నిబంధనలను ప్రకటించలేదు. అయితే, నవంబర్ చివరిలో భారతదేశం వెలుపల మెగా వేలం నిర్వహించబడుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. త్వరలో ప్రకటన వెలువడవచ్చని నివేదికలు వస్తున్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితిలో, ఫ్రాంచైజీలు పరిమిత సంఖ్యలో ఆటగాళ్లను మాత్రమే ఉంచుకోగలవు.

రిటెన్షన్ పరిమితి కారణంగా, మెగా వేలంలో చాలా మంది స్టార్ ఆటగాళ్లను మనం చూడవచ్చు. ఇతర ఫ్రాంచైజీలు వారిని లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉన్నందున వారిలో కొందరికి భారీ మొత్తంలో డబ్బు రావచ్చు. అయినప్పటికీ కొందరు ఆటగాళ్లు మాత్రం వేలంలో అమ్ముడవ్వడం కష్టం. మెగా వేలంలో అమ్ముడుపోని ఐదుగురు ఆటగాళ్లను ఇక్కడ చూద్దాం..

5. అమిత్ మిశ్రా..

సీనియర్ లెగ్ స్పిన్నర్ అమిత్ మిశ్రా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్‌లో భాగంగా ఉన్నాడు. అయితే, అతను గత రెండు సీజన్లలో 8 మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడాడు. అందులో అతను 2023 సీజన్‌లో 7 ఆడాడు. ఇటువంటి పరిస్థితిలో, మిశ్రాను విడుదల చేయవచ్చు. పెరుగుతున్న వయస్సు దృష్ట్యా, మెగా వేలంలో ఫ్రాంచైజీలు అతనిపై ఆసక్తి చూపకపోవచ్చు.

4. కేన్ విలియమ్సన్..

న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్‌కు కూడా గత రెండు సీజన్లలో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు పెద్దగా అవకాశాలు ఇవ్వలేదు. 2023 సీజన్‌లో, అతను మొదటి మ్యాచ్‌లోనే గాయం కారణంగా జట్టుకు దూరమయ్యాడు. అయితే, లీగ్ 17వ సీజన్‌లో, అతను కేవలం 2 మ్యాచ్‌లలో ఆడాడు. విలియమ్సన్ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ అయినప్పటికీ అతని స్ట్రైక్ రేట్ అంత ఎక్కువగా లేదు. ఈ కారణంగా మెగా వేలానికి వచ్చినా.. అమ్ముడవ్వడం కష్టమేనని తెలుస్తోంది.

3. మహమ్మద్ నబీ..

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆల్ రౌండర్ మహ్మద్ నబీకి T20 క్రికెట్‌లో చాలా అనుభవం ఉంది. IPL 2024లో ముంబై ఇండియన్స్‌లో భాగంగా ఉన్నాడు. నబీకి 7 మ్యాచ్‌లలో MI అవకాశం ఇచ్చింది. అందులో అతను 35 పరుగులు చేసి బౌలింగ్‌లో 2 వికెట్లు మాత్రమే తీసుకున్నాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఏ జట్టు కూడా ఒక సీజన్‌లో 10 మ్యాచ్‌లు కూడా ఆడలేదు. అతనిపై తక్కువ విశ్వాసం ఉందని ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. దీని కారణంగా, మెగా వేలంలో నబీ కూడా అమ్ముడుపోకుండా ఉండవలసి ఉంటుంది.

2. అజింక్యా రహానే..

ఈసారి మెగా వేలానికి ముందు భారత బ్యాట్స్‌మెన్ అజింక్యా రహానె కూడా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అతను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌లో సభ్యుడు. 2023 సీజన్‌లో చాలా దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసిన రహానే ఐపీఎల్ 2024లో పూర్తిగా ఫ్లాప్ అయ్యాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ఏడాది సేల్ అవ్వడం కష్టమేనని తెలుస్తోంది.

1. డేవిడ్ వార్నర్..

ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ IPLలో అత్యంత విజయవంతమైన బ్యాట్స్‌మెన్‌గా పరిగణించబడ్డాడు. అయితే, గత సీజన్‌లో వార్నర్ ప్రదర్శన ప్రత్యేకంగా లేదు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ కూడా తగ్గింది. వార్నర్ ఇటీవలి ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ఢిల్లీ జట్టులో భాగమైనప్పటికీ అతను విడుదల అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితిలో, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయిన ఈ ప్లేయర్ అమ్ముడుపోకుండా ఉండవలసి ఉంటుంది.