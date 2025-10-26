Shreyas Iyer: దక్షిణాఫ్రికా వన్డే సిరీస్కు అయ్యర్ డౌటేనా? సిడ్నీలో గాయపడిన వైస్ కెప్టెన్ పరిస్థితి ఏంటి ?
Shreyas Iyer: ఆస్ట్రేలియాతో సిడ్నీలో జరిగిన చివరి వన్డే మ్యాచ్లో అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టే ప్రయత్నంలో గాయపడిన భారత వన్డే జట్టు వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఫిట్నెస్ స్టేటస్పై తాజాగా కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, అతని ఎడమ పక్కటెముకలకు గాయమైందని, దీని కారణంగా అతను కనీసం మూడు వారాల పాటు క్రికెట్కు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుందని తెలుస్తోంది. దీంతో రాబోయే ముఖ్యమైన దక్షిణాఫ్రికా వన్డే సిరీస్లో అయ్యర్ ఆడటంపై ప్రస్తుతం అనిశ్చితి నెలకొంది.
భారత్-ఆస్ట్రేలియా మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తూ ఛాతీపై బలంగా కిందపడిన శ్రేయస్ అయ్యర్కు ఎడమ పక్కటెముకలకు గాయమైంది. దీనిపై బీసీసీఐ వర్గాల నుంచి సమాచారం అందింది. మ్యాచ్ సమయంలోనే అయ్యర్ను టెస్టుల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక పరీక్షల్లో అతనికి ఎడమ పక్కటెముకలకు తేలికపాటి గాయం తగిలినట్లు గుర్తించారు. ఈ గాయం కారణంగా అయ్యర్ కనీసం 3 వారాల పాటు క్రికెట్కు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుందని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి. మైదానంలోకి తిరిగి రావడానికి ముందు, అయ్యర్ తప్పనిసరిగా బెంగళూరులోని నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీకి సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
అయ్యర్ గాయం తీవ్రతపై ఇంకా పూర్తి స్పష్టత రాలేదు. తదుపరి వైద్య పరీక్షల నివేదికలు రావాల్సి ఉంది. "ఇతర టెస్ట్ రిపోర్టులు ఇంకా రావాలి. వాటిని పరిశీలించిన తర్వాతే, అయ్యర్కు రికవరీకి మరింత ఎక్కువ సమయం పడుతుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా పక్కటెముకలకు హెయిర్లైన్ ఫ్రాక్చర్ లాంటిది జరిగితే, అతని రికవరీ సమయం మరింత పెరగవచ్చు" అని బీసీసీఐకి సంబంధించిన ఒక వర్గం తెలిపింది.
ఈ గాయం కారణంగా రాబోయే అంతర్జాతీయ సిరీస్లలో శ్రేయస్ అయ్యర్ భాగస్వామ్యంపై సందేహాలు తలెత్తాయి. భారత జట్టు నవంబర్ 30 నుండి డిసెంబర్ 6 వరకు దక్షిణాఫ్రికాతో 3 వన్డే మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. అయ్యర్ కనీసం 3 వారాలు దూరంగా ఉండాలి కాబట్టి, ఈ సిరీస్లో అతను ఆడే అవకాశం ప్రస్తుతం స్పష్టంగా లేదు. ఒకవేళ అయ్యర్ 3 వారాలలోపు కోలుకుని ఫిట్నెస్ నిరూపించుకుంటేనే, అతన్ని దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్లో చూసే అవకాశం ఉంటుంది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ తన కెరీర్లో వెన్నునొప్పి సమస్యల కారణంగా ఇప్పటికే 6 నెలల పాటు టెస్ట్ క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్నాడు. చాలా కాలంగా అతను టీ20 మ్యాచ్లు కూడా ఆడలేదు. వన్డే ఫార్మాట్లో 3,000 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోవడానికి అయ్యర్ కేవలం 83 పరుగులు దూరంలో ఉన్నాడు.