Finn Allen Records: ఒక్క సెంచరీ.. 11 రికార్డులు.. అల్లెన్ అదరగొట్టాడుగా!
Finn Allen Records: టీ20 ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్లో ఫిన్ అలెన్ రికార్డు స్థాయి సెంచరీతో ఏకంగా 11 రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. వాటి వివరాలివే
Finn Allen Records: కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగిన T20 ప్రపంచ కప్ తొలి సెమీఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 169 పరుగులు చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన ఫిన్ అల్లెన్ న్యూజిలాండ్ తరపున అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు. ఈ సెంచరీ సహాయంతో, న్యూజిలాండ్ 12.5 బంతుల్లో లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. 9 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్మన్ ఫిన్ అల్లెన్ టీ20 ప్రపంచ కప్ తొలి సెమీఫైనల్లో అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. దక్షిణాఫ్రికాపై జరిగిన ఈ అద్భుతమైన సెంచరీతో అతను అనేక ప్రపంచ రికార్డులను కూడా సృష్టించాడు. ఆ రికార్డుల లిస్ట్ ఇదిగో..
ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ: T20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డును ఫిన్ అలెన్ బద్దలు కొట్టాడు. గతంలో, ఈ రికార్డు క్రిస్ గేల్ (47 బంతులు) పేరిట ఉండేది. ఇప్పుడు, అలెన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీని చేరుకుని ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
2. ఫస్ట్ సెంచరీ: T20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో సెమీ-ఫైనల్లో సెంచరీ చేసిన ప్రపంచంలోనే తొలి బ్యాట్స్మన్గా ఫిన్ అలెన్ రికార్డు సృష్టించాడు.
3. ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ: T20 ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్లో వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ రికార్డును అలెన్(Finn Allen Records) బద్దలు కొట్టాడు. గతంలో ఈ రికార్డు యువరాజ్ సింగ్ (20 బంతులు) పేరిట ఉండేది. ఇప్పుడు, అతను కేవలం 19 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు పూర్తి చేసి సూపర్ రికార్డును సృష్టించాడు.
4. ఫాస్టెస్ట్ T20 సెంచరీ: పూర్తి ICC సభ్య దేశంపై 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేసిన రోహిత్ శర్మ, డేవిడ్ మిల్లర్ ప్రపంచ రికార్డును ఫిన్ అలెన్ 33 బంతుల్లోనే బద్దలు కొట్టాడు.
5. అత్యధిక సిక్సర్లు: ఒకే T20 ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాడిగా అలెన్ ప్రపంచ రికార్డు(Finn Allen Records)ను సృష్టించాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో అతను మొత్తం 20 సిక్సర్లు బాదాడు, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ రికార్డు (19 సిక్సర్లు)ను బద్దలు కొట్టాడు.
6. అద్భుతమైన సెంచరీ: న్యూజిలాండ్ తరపున అత్యంత వేగవంతమైన T20 సెంచరీ రికార్డును కూడా ఫిన్ అలెన్ కలిగి ఉన్నాడు. గతంలో ఈ రికార్డు గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (46 బంతులు) పేరిట ఉండేది. ఇప్పుడు, అతను 33 బంతుల్లోనే కొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
7. బౌండరీల రికార్డు: ఈ మ్యాచ్లో ఫిన్ అలెన్ మొత్తం 18 బౌండరీలు (10 ఫోర్లు మరియు 8 సిక్సర్లు) బాదాడు. దీనితో, అతను T20 ప్రపంచ కప్ ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక బౌండరీలుగా బ్రెండన్ మెకల్లమ్ ప్రపంచ రికార్డు (18)ను సమం చేశాడు.
8. బౌండరీల రికార్డు: ఈ మ్యాచ్లో ఫిన్ అలెన్ సిక్సర్లు, ఫోర్ల ద్వారా చేసిన మొత్తం స్కోరు 88 పరుగులు. దీనితో, అతను T20 ప్రపంచ కప్లో బౌండరీల ద్వారా అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మన్గా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
9. అత్యధిక సెంచరీలు: న్యూజిలాండ్ తరఫున టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన బ్యాట్స్మెన్ జాబితాలో ఫిన్ అలెన్ అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. అది కూడా 3 సెంచరీలు చేయడం ద్వారా. టీ20 ప్రపంచ కప్లో సెంచరీ చేసిన మూడవ కివీస్ బ్యాట్స్మన్గా కూడా అతను నిలిచాడు.
10. 4 డాట్ బాల్స్: ఫిన్ అలెన్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 4 డాట్ బాల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే, అతను 33 బంతుల్లో 4 బంతుల్లోనే పరుగులు చేయలేదు. దీనితో, అతను T20 ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్లో అతి తక్కువ డాట్ బాల్స్తో అత్యధిక స్కోరు చేసిన బ్యాట్స్మన్గా నిలిచాడు.
11. అత్యధిక స్కోరర్: T20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో నాకౌట్ మ్యాచ్లో అత్యధిక స్కోరు సాధించిన ప్రపంచ రికార్డును కూడా ఫిన్ అలెన్ సృష్టించాడు. సిక్సర్లు- ఫోర్లతో. ఈ మ్యాచ్లో అలెన్ 88 పరుగులు చేశాడు, ఇందులో 10 ఫోర్లు మరియు 8 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.