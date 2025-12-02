Security Breach: కోహ్లీ కాళ్లుమొక్కిన అభిమాని జైల్లో ఉన్నాడా ? భద్రతా ఉల్లంఘన చేస్తే ఎలాంటి శిక్ష పడుతుంది?
రాంచీలో భారత్, సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగిన మొదటి వన్డే మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతమైన 135 పరుగులు చేసి సెంచరీ పూర్తి చేసిన సమయంలో ఒక ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది.
విరాట్ కోహ్లీ తన 52వ అంతర్జాతీయ సెంచరీని పూర్తి చేసిన వెంటనే ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. సెక్యూరిటీని దాటుకుని అకస్మాత్తుగా ఒక వ్యక్తి తన వైపు దూసుకొస్తుండటం చూసి కోహ్లీ మొదట్లో కాస్త భయపడ్డారు. ఆ అభిమాని ఉద్దేశం హాని చేయాలని కాకపోయినా, భద్రత కోణం నుంచి ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అతన్ని బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం.
క్రికెట్ మ్యాచ్ల మధ్యలో ఇలా మైదానంలోకి ప్రవేశించడం భద్రతను ఉల్లంఘించడం కిందికి వస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఐసీసీ లేదా బీసీసీఐ వద్ద ఖచ్చితమైన నియమాలు లేనప్పటికీ, సాధారణంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కేవలం హెచ్చరించి వదిలేస్తారు. కానీ చర్యలు కఠినంగా ఉంటే, భారీ జరిమానా పడుతుంది. ఉదాహరణకు 2022 టీ20 ప్రపంచ కప్లో ఆస్ట్రేలియాలో ఒక భారత అభిమానికి రూ.6.5 లక్షల భారీ జరిమానా విధించారు.
చాలా సందర్భాల్లో సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఉల్లంఘించిన వ్యక్తిని పోలీసులకు అప్పగిస్తారు. పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రాంచీలో జరిగిన సంఘటనలో కూడా అభిమానిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కోహ్లీ పాదాలను తాకిన అభిమాని గుర్తింపు, పరిస్థితి గురించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. నివేదికల ప్రకారం, రాంచీలో మైదానంలోకి దూసుకొచ్చిన ఆ అభిమాని పేరు సౌవిక్. సౌవిక్ తండ్రి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, సౌవిక్ టికెట్ కోసం డబ్బులు దాచుకున్నాడు. అంతేకాక గతంలో అతను ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూడటానికి చెన్నైకి సైకిల్పై కూడా వెళ్లాడు. మైదానంలోకి ప్రవేశించినందుకు పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు. అయితే, ఆ అభిమానిని విడుదల చేశారా లేదా అనే దానిపై ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం లేదు.