Saweety Boora thrashes her husband Deepak Niwas Hooda: మాజీ వరల్డ్ ఛాంపియన్ బాక్సర్ స్వీటి బూర తన భర్త, ప్రముఖ కబడ్డీ ఆటగాడు దీపక్ నివాస్ హుడాపై చేయి చేసుకున్నారు. హర్యానాలోని హిసార్ పట్టణ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్‌లో మార్చి 15న చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకొచ్చింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

అర్జున అవార్డుగ్రహీత దీపక్ నివాస్ హుడాతో బాక్సర్ స్వీటి బూరకు 2022 లో వివాహం జరిగింది. అయితే, పెళ్లయిన తరువాత వరకట్నం కోసం హుడా వేధిస్తున్నాడని బూర ఆరోపించారు. ఖరీదైన కారు కావాలని దీపక్ డిమాండ్ చేశారు. దీపక్ కోరిక ప్రకారమే కారు కొనిచ్చారు. అయినప్పటికీ వరకట్న వేధింపులు ఆగలేదని స్వీటి తెలిపారు. ఆయన తనపై దాడి చేశారని బూర చెబుతున్నారు. ఇదే విషయమై ఫిబ్రవరి 25న బుర హిసార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. డైవర్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

బూర డైవర్స్ పిటిషన్ నేపథ్యంలోనే మార్చి 15న ఇరు కుటుంబాలను పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ కోసం పోలీసు స్టేషన్‌కు పిలిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు పోలీసు స్టేషన్‌లో పోలీసులతో మాట్లాడుతుండగానే వెయిటింగ్ రూమ్‌లో ఈ దాడి ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను పరిశీలిస్తే... స్వీటి బూర కుటుంబసభ్యులు, దీపక్ హుడా కుటుంబసభ్యులు ఎదురెదురుగా కూర్చుని ఉన్నారు. ఆ సమయంలోనే వారి మధ్య మొదలైన మాటల యుద్ధం దాడికి దారితీసింది. స్వీటి బూర ఆవేశంగా వెళ్లి దీపక్ పై దాడి చేశారు. అక్కడే ఉన్న ఇరు కుటుంబాలు ఎంతో కష్టపడి ఆమెను కంట్రోల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించాయి.

