ESPNcricinfo యొక్క 2025 సంవత్సరపు ఉత్తమ జట్లు: ఈ ఏడాది క్రికెట్లో సత్తా చాటిన ఆటగాళ్లు
ESPNcricinfo తమ **2025 ‘టీమ్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్’**ను ప్రకటించింది. టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20 ఫార్మాట్లలో టెంబా బావుమా నాయకత్వం నుంచి విరాట్ కోహ్లీ, మిచెల్ స్టార్క్, జెమిమా రోడ్రిగ్స్ల అద్భుత ప్రదర్శనల వరకూ — పూర్తి జాబితా మరియు విశ్లేషణ ఇక్కడ.
2025 సంవత్సరం క్రికెట్లో మర్చిపోలేని సంఘటనల సమ్మేళనం—రికార్డులు బద్దలయ్యాయి, తీవ్ర ఒత్తిడిలో కీలక ప్రదర్శనలు మరియు ప్రధాన సమయాల్లో మెరిసిన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ESPNcricinfo 2025 సంవత్సరపు ఉత్తమ జట్లు కేవలం గణాంకాలను మాత్రమే కాకుండా, మ్యాచ్లను మలుపు తిప్పిన, ముందుండి నడిపించిన మరియు పెద్ద సందర్భాలలో రాణించిన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకారులను అన్ని ఫార్మాట్లలో ఎంపిక చేశాయి.
ఈ జట్లు ప్రభావం, సమతుల్యత మరియు నిలకడను ప్రదర్శిస్తాయి—టెస్టుల్లో టెంబా బవుమా యొక్క ప్రశాంతమైన నాయకత్వం, వన్డేలలో విరాట్ కోహ్లీ యొక్క ఎప్పటికీ నిలిచే ప్రతిభ మరియు T20 క్రికెట్ యొక్క కళ్ళు చెదిరే ప్రదర్శనకారులు ఇందులో ఉన్నారు.
పురుషుల టెస్ట్ టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2025
2025లో ఒత్తిడిలో నాయకత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచింది టెంబా బవుమా. దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ కేవలం నాలుగు టెస్టులు మాత్రమే ఆడినప్పటికీ, ప్రతి ఇన్నింగ్స్ను విలువైనదిగా మార్చాడు, తన జట్టుకు మొట్టమొదటి ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ను అందించాడు. కీలక సమయాల్లో అతని పోరాట పటిమతో కూడిన అర్ధ సెంచరీలు నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఉందని నిరూపించాయి.
సైమన్ హార్మర్ యొక్క స్పిన్ మాయాజాలం తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడినా ప్రభావం తగ్గదని నిరూపించింది—అతని 30 వికెట్లు దక్షిణాఫ్రికాకు అనుకూలంగా మ్యాచ్లను మలుపు తిప్పాయి. మార్కో జాన్సెన్ ఈ సంవత్సరం అత్యుత్తమ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనలలో ఒకటిగా నిలిచాడు, మిచెల్ స్టార్క్ 50 వికెట్ల మార్కును అధిగమించి ఏకగ్రీవ ఎంపికగా నిలిచాడు.
భారత్ నుండి ఈ జట్టులో అత్యధిక పరుగులు చేసిన శుభ్మన్ గిల్, నమ్మదగిన KL రాహుల్, ఆల్టైమ్ గ్రేట్ రవీంద్ర జడేజా మరియు పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ ఉన్నారు. ఇంగ్లాండ్కు చెందిన జో రూట్ మరోసారి రెడ్-బాల్ క్రికెట్లో తన పరుగుల వేటను కొనసాగిస్తూ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు.
మహిళల వన్డే టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2025
2025లో జరిగిన మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ అన్నిటినీ అధిగమించింది, కాబట్టి ఈ XI ఆ టోర్నమెంట్లోని సూపర్ స్టార్లకు ప్రతిబింబం. స్మృతి మంధాన మరియు లారా వోల్వార్డ్ ఓపెనర్లుగా నిలకడగా రాణించారు. వోల్వార్డ్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించింది.
భారత్ ప్రపంచ కప్ విజయం జెమిమా రోడ్రిగ్స్, దీప్తి శర్మ మరియు రిచా ఘోష్లను జట్టులో నిలిపింది. దీప్తి బ్యాట్తో మరియు బంతితో రాణించి ప్రపంచ కప్ ప్లేయర్గా నిలిచింది.
దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన మరిజాన్ కాప్ మరియు నడిన్ డి క్లర్క్ జట్టు సమతుల్యతకు ఎంతో అవసరం, సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, దీప్తి మరియు అలానా కింగ్లతో కూడిన బలమైన స్పిన్ అటాక్ జట్టుకు అదనపు బలం. పాకిస్తాన్కు చెందిన ఫాతిమా సనా ఈ దశాబ్దంలో ESPNcricinfo మహిళల జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న తన దేశం నుండి తొలి క్రీడాకారిణిగా చారిత్రాత్మక ప్రవేశం చేసింది.
పురుషుల వన్డే టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2025
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టైటిల్కు భారత్ అజేయంగా సాగింది, రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. వన్డే క్రికెట్కు విరాట్ కోహ్లీ స్థిరమైన ప్రదర్శనతో ప్రధాన బలం అని మరోసారి నిరూపించాడు.
న్యూజిలాండ్, ఇంగ్లాండ్ మరియు వెస్టిండీస్ జట్లు కూడా మంచి ప్రదర్శనలు కనబరిచాయి. ఈ సంవత్సరం అత్యధిక వికెట్లు తీసిన మాట్ హెన్రీ ఆటోమేటిక్ ఎంపిక కాగా, షై హోప్ యొక్క బ్యాటింగ్ మరియు వికెట్ల వెనుక స్థిరత్వం వెస్టిండీస్కు ఈ దశాబ్దంలో అరుదైన డబుల్ ప్రాతినిధ్యం కల్పించింది.
పురుషుల T20 టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2025
T20 క్రికెట్లో 2025 సంవత్సరం చాలా వేగంగా, ఆసక్తికరంగా సాగింది—ఈ లక్షణాలనే ఈ XI ప్రతిబింబిస్తుంది. అభిషేక్ శర్మ మరియు ఫిల్ సాల్ట్ తమ వేగవంతమైన ఆరంభాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు, నికోలస్ పూరన్ లీగ్లలో ఆధిపత్యం చెలాయించి జట్టు కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు.
జస్ప్రీత్ బుమ్రా T20 క్రికెట్లో నిపుణుడిగా కొనసాగుతున్నాడు, నియంత్రణ మరియు వికెట్లు తీయడంలో అతని నైపుణ్యం అసాధారణం. డివాల్డ్ బ్రెవిస్ మరియు టిమ్ డేవిడ్ వంటి భారీ హిట్టర్లతో కూడిన ఈ జట్టు మొదటి బంతి నుండే అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుంది.
మహిళల T20 టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2025
మహిళల T20 క్రికెట్లో ఆస్ట్రేలియా ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది, ఈ జట్టు యాషెస్ డ్రీమ్ టీమ్ లాగా కనిపిస్తోంది. మేగ్ లానింగ్ మార్గదర్శకత్వం, బెత్ మూనీ ప్రదర్శన మరియు ఎల్లీస్ పెర్రీ, నాట్ స్కివర్-బ్రంట్ ఆల్రౌండింగ్ ప్రదర్శన జట్టుకు బలాన్నిచ్చాయి.
ఇంగ్లాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ లారెన్ బెల్ ఏకైక ఏకగ్రీవ ఎంపికగా నిలిచింది, సోఫీ ఎక్లెస్టోన్ ఈ ఫార్మాట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్పిన్నర్గా తన ఖ్యాతిని మరోసారి నిలబెట్టుకుంది.
ముగింపు మాట
ESPNcricinfo 2025 సంవత్సరపు ఉత్తమ జట్లు కేవలం గణాంకాలు మాత్రమే కాదు, కఠినత్వం, నాయకత్వం మరియు అత్యంత ఒత్తిడి సమయంలో రాణించిన ఆటగాళ్ల కథలు. అన్ని ఫార్మాట్లు మరియు జెండర్లలోని ఈ క్రికెటర్లు 2025ని తమ సొంతం చేసుకున్నారు మరియు అభిమానులకు చిరకాలం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలను అందించారు.