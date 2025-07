India vs England 3rd Test at Lord’s | IND vs ENG 2025 | Shubman Gill Records in Sight

లార్డ్స్ వేదికగా భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య మూడో టెస్టు (ENG vs IND 3rd Test at Lord's 2025) ప్రారంభంకానుంది. లీడ్స్‌లో ఘన విజయంతో తిరుగులేని ఫామ్‌లోకి వచ్చిన టీమిండియా, ఇప్పుడు సిరీస్‌లో ఆధిక్యం తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ (Shubman Gill) ఈ టెస్టులో చారిత్రక రికార్డులు కొల్లగొట్టే అవకాశాలున్నాయి.

శుభ్‌మన్ గిల్ – రికార్డుల పరుగులు

ఇంగ్లాండ్‌పై భారత్ తరఫున సిరీస్‌లో అత్యధిక పరుగులు

ప్రస్తుతం గిల్ రెండు టెస్టుల్లో 585 పరుగులు చేశారు. 18 పరుగులు చేస్తే 2002లో రాహుల్ ద్రవిడ్‌ (602) రికార్డును అధిగమించి అగ్రస్థానంలోకి చేరతాడు.

ఇంగ్లాండ్‌లో టెస్టు సిరీస్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన కెప్టెన్

కేవలం 9 పరుగులు చేసినా సరిపోతుంది! విరాట్ కోహ్లీ 2018లో చేసిన 593 పరుగుల రికార్డును గిల్ అధిగమించనున్నారు.

ఇంగ్లాండ్‌పై కెప్టెన్‌గా అత్యధిక పరుగులు

కోహ్లీ 655 పరుగులు చేసిన రికార్డును బద్దలు కొట్టాలంటే గిల్ కు మరో 71 పరుగులు అవసరం.

సునీల్ గావస్కర్‌ (774 పరుగులు) రికార్డు దిశగా

గిల్ మరో 190 పరుగులు చేస్తే గావస్కర్‌ను అధిగమించే అవకాశం ఉంది. ఇంకా మూడు టెస్టులు మిగిలి ఉన్నాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

ఇంగ్లాండ్‌పై భారత బ్యాటర్‌గా అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా

యశస్వి జైస్వాల్‌ గతేడాది 712 పరుగులు చేశారు. గిల్‌కు ఇంకా 128 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది.

అంతర్జాతీయంగా సిరీస్‌లో అత్యధిక పరుగులు

సర్ డాన్ బ్రాడ్‌మన్‌ (974 పరుగులు, 1930), వాలీ హమ్మండ్‌ (908 పరుగులు, 1928–29) ఈ ఘనత సాధించిన ఇద్దరు బ్యాటర్లు. గిల్ ఇప్పటివరకు 585 పరుగులతో నిలిచారు. బ్రాడ్‌మన్‌ను అధిగమించాలంటే మరో 390 పరుగులు అవసరం.

💥 లార్డ్స్ బౌలింగ్ రికార్డు – బుమ్రా, సిరాజ్ టార్గెట్

భారత్ తరఫున లార్డ్స్‌లో ఇషాంత్ శర్మ (7/74, 2014) ఒక్క ఇన్నింగ్స్‌లో చేసిన ఉత్తమ బౌలింగ్‌ గణాంకాలు ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుత ఫామ్‌ను చూస్తే బుమ్రా, సిరాజ్, ఆకాశ్ దీప్ లాంటి పేసర్లు ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశముంది. పేస్‌కు అనుకూలంగా ఉన్న లార్డ్స్ పిచ్‌ వల్ల భారత్‌కు మరింత లాభం కలగొచ్చు.

భారత కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ లార్డ్స్ వేదికగా రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టాడు. కోహ్లీ, ద్రవిడ్, గావస్కర్ లాంటి దిగ్గజాల రికార్డులు అతడి ముందున్నాయి. ఈ టెస్టులో గిల్ సెంచరీ కొడతాడా? రికార్డులు మిగులుస్తాడా? లార్డ్స్ లో జరుగబోయే మ్యాచ్‌పై అందరి దృష్టి ఉంది.