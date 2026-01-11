End of the Road?: ధోనీ శిష్యులకు గంభీర్ ‘నో’ ఎంట్రీ! టీమిండియాలో ఆ ముగ్గురు స్టార్ల కెరీర్ ఇక క్లోజేనా?
టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ వ్యూహాలతో ధోనీ శిష్యులుగా పేరొందిన ముగ్గురు స్టార్ల కెరీర్ క్లోజ్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. ఖలీల్, దీపక్ చాహర్, శార్దూల్ ఠాకూర్లకు ఇక చోటు దక్కదా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
భారత క్రికెట్లో ఇప్పుడు గౌతమ్ గంభీర్ శకం నడుస్తోంది. హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి గంభీర్ తనదైన శైలిలో జట్టును ప్రక్షాళన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒకప్పుడు మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీకి అత్యంత సన్నిహితులుగా, జట్టులో కీలక సభ్యులుగా ఉన్న ముగ్గురు ఆటగాళ్ల కెరీర్ ఇప్పుడు ప్రమాదంలో పడింది. గంభీర్ విజన్ పూర్తిగా యువ రక్తం, ఫిట్నెస్ వైపు ఉండటంతో వీరిద్దరి పునరాగమనం దాదాపు అసాధ్యమని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
ఆ ముగ్గురు ‘దురదృష్టవంతులు’ ఎవరో ఇక్కడ చూద్దాం:
1. ఖలీల్ అహ్మద్: నిలకడ లేమితో వెనుకబడిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్
2018లో టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఖలీల్ అహ్మద్, ధోనీ కెప్టెన్సీలో ఆసియా కప్ గెలిచిన జట్టులో సభ్యుడు. బంతిని రెండు వైపులా స్వింగ్ చేయగల సామర్థ్యం ఉండటంతో జహీర్ ఖాన్ తర్వాత మంచి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ దొరికాడని అందరూ భావించారు.
రికార్డు: 11 వన్డేల్లో 15 వికెట్లు, 18 టీ20ల్లో 16 వికెట్లు.
ఎందుకు కష్టం?: 2024 జూలైలో శ్రీలంక పర్యటనలో అవకాశం వచ్చినా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. ఇప్పుడు గంభీర్ దృష్టి అర్ష్దీప్ సింగ్ వంటి యువ బౌలర్లపై ఉండటంతో ఖలీల్ రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లే కనిపిస్తోంది.
2. దీపక్ చాహర్: గాయాలే శాపమైన స్వింగ్ మాస్టర్
పవర్ప్లేలో వికెట్లు తీయడంలో దీపక్ చాహర్ దిట్ట. బంగ్లాదేశ్పై 7 పరుగులకే 6 వికెట్లు తీసి హ్యాట్రిక్ సాధించిన రికార్డు ఇప్పటికీ ఇతని పేరు మీదే ఉంది. ధోనీకి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్లో కూడా ప్రధాన అస్త్రం ఇతనే.
సమస్య: అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నప్పుడల్లా గాయాల బారిన పడటం ఇతని కెరీర్ను దెబ్బతీసింది.
ఎందుకు కష్టం?: డిసెంబర్ 2023 తర్వాత చాహర్ మళ్ళీ జట్టులోకి రాలేదు. మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు 'ఫిట్నెస్'కు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటంతో, పదే పదే గాయపడే చాహర్ను గంభీర్ పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం లేదు.
3. శార్దూల్ ఠాకూర్: ముగిసిన ‘లార్డ్’ శకం?
నిర్ణయాత్మక సమయాల్లో వికెట్లు తీస్తూ, లోయర్ ఆర్డర్లో మెరుపులు మెరిపిస్తూ 'లార్డ్'గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు శార్దూల్ ఠాకూర్. గబ్బా టెస్ట్ విజయం వంటి చారిత్రక మ్యాచ్ల్లో శార్దూల్ పాత్ర మరువలేనిది.
రికార్డు: 13 టెస్టులు, 47 వన్డేలు, 25 టీ20లు.
ఎందుకు కష్టం?: ప్రస్తుతం శార్దూల్ వయస్సు 34 ఏళ్లు. టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వంటి యువ సీమ్-బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్లను ప్రోత్సహిస్తోంది. 2023 వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడని శార్దూల్కు తలుపులు మూసుకుపోయినట్లే కనిపిస్తోంది.
గంభీర్ మార్క్ సెలక్షన్: ఫిట్నెస్ ఉంటేనే ఛాన్స్!
గౌతమ్ గంభీర్ హయాంలో జట్టు ఎంపిక చాలా కఠినంగా మారింది. గతంలో ఎంత పేరున్నా సరే.. ప్రస్తుత ఫామ్, వయస్సు, భవిష్యత్తు అవసరాలను బట్టి మాత్రమే ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ధోనీ హయాంలో స్టార్డమ్ చూసిన ఈ ముగ్గురికి గంభీర్ టీమ్లో చోటు దక్కడం కష్టమేనని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.