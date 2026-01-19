End of an Era ఓటమికి 'విలన్' అతడేనా? వన్డేల నుంచి రవీంద్ర జడేజా రిటైర్మెంట్..?
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ ఓటమి తర్వాత రవీంద్ర జడేజా ఫామ్పై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. జడేజా వన్డేల నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకోనున్నారా? అక్షర్ పటేల్ రీప్లేస్మెంట్ సిద్ధమా? పూర్తి విశ్లేషణ.
న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో భారత్ 1-2 తేడాతో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. సొంతగడ్డపై టెస్టుల తర్వాత, ఇప్పుడు వన్డేల్లోనూ కివీస్ చేతిలో దెబ్బతినడం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది. అయితే, ఈ సిరీస్ ఓటమి తర్వాత అందరి వేళ్లు టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా వైపు మళ్లుతున్నాయి.
గణంకాలు చెబుతున్న చేదు నిజం:
ఒకప్పుడు బంతితో మ్యాజిక్ చేస్తూ, బ్యాట్తో మెరుపులు మెరిపించిన జడేజా.. ఈ సిరీస్లో పూర్తిగా తేలిపోయాడు. విమర్శకులకు బలం చేకూర్చేలా జడేజా ప్రదర్శన ఇలా ఉంది:
వికెట్ల వేట: ఈ మూడు వన్డేల సిరీస్లో దాదాపు 25 ఓవర్లు వేసిన జడ్డూ.. ఏకంగా 140కి పైగా పరుగులు ఇచ్చాడు. కానీ, వికెట్ల ఖాతా మాత్రం సున్నా.
బ్యాటింగ్ వైఫల్యం: గత ఆరు ఇన్నింగ్స్లుగా జడేజా ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా చేయలేదు. కీలకమైన ఇండోర్ వన్డేలో 12 పరుగులకే అవుట్ అయి జట్టును కష్టాల్లో నెట్టాడు.
అక్షర్ పటేల్ రూపంలో ముప్పు?
హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ వచ్చే 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ కోసం ఇప్పటి నుంచే జట్టును సిద్ధం చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జడేజా కంటే మెరుగైన ఫామ్లో ఉన్న అక్షర్ పటేల్ వైపు మేనేజ్మెంట్ మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ అక్షర్ దూకుడుగా ఉండటం జడేజా కెరీర్కు ఎండ్ కార్డు వేసేలా కనిపిస్తోంది.
రిటైర్మెంట్ ప్రకటించనున్నారా?
37 ఏళ్ల వయసులో ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతున్న జడేజా, వన్డేల నుంచి తప్పుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే టీ20లకు వీడ్కోలు పలికిన ఈ స్టార్ క్రికెటర్, తన గౌరవాన్ని కాపాడుకునేందుకు త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇండోర్ వన్డేనే జడేజాకు చివరి వన్డే మ్యాచ్ కావచ్చనే వార్తలు ఊపందుకున్నాయి.
భారత క్రికెట్కు జడేజా అందించిన సేవలు అనన్య సామాన్యం. కానీ ఒక గొప్ప ఆటగాడి కెరీర్ ఇలా వరుస వైఫల్యాలతో ముగియడం ఫ్యాన్స్ను కలచివేస్తోంది.