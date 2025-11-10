Dhruv Jurel : ధ్రువ్ జురెల్ రెండు సెంచరీలు వృథా..417 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన సౌతాఫ్రికా
భారతదేశంలో జరిగిన ఇండియా A , సౌతాఫ్రికా A జట్ల మధ్య రెండు మ్యాచ్ల అనధికారిక టెస్ట్ సిరీస్ 1-1తో డ్రా అయ్యింది.
Dhruv Jurel : భారతదేశంలో జరిగిన ఇండియా A , సౌతాఫ్రికా A జట్ల మధ్య రెండు మ్యాచ్ల అనధికారిక టెస్ట్ సిరీస్ 1-1తో డ్రా అయ్యింది. తొలి మ్యాచ్ను సునాయాసంగా గెలిచిన రిషభ్ పంత్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు, రెండో మ్యాచ్లోనూ గెలుపు ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగింది. అయితే, బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మైదానంలో జరిగిన ఈ రెండో టెస్ట్లో, భారత జట్టు సౌతాఫ్రికా ముందుంచిన 417 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని సౌతాఫ్రికా A జట్టు కేవలం ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి విజయవంతంగా ఛేదించింది. యువ వికెట్ కీపర్ ధ్రువ్ జురెల్ రెండు ఇన్నింగ్స్లలోనూ సెంచరీలు (132 నాటౌట్, 127 నాటౌట్) సాధించినా, భారత జట్టు బౌలర్ల వైఫల్యం కారణంగా ఓటమి తప్పలేదు.
బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మైదానంలో జరిగిన ఈ రెండో అనధికారిక టెస్ట్ మ్యాచ్లో రిషభ్ పంత్ నేతృత్వంలోని భారత్ A జట్టు గెలుస్తుందని అంతా భావించారు. భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 255 పరుగులు చేసింది. ఇందులో ధ్రువ్ జురెల్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేస్తూ 132 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. జురెల్ మినహా ఎవరూ 30 పరుగుల మార్కును దాటలేకపోయారు. అనంతరం భారత బౌలర్లు చక్కగా రాణించి సౌతాఫ్రికాను తొలి ఇన్నింగ్స్లో 221 పరుగులకే కట్టడి చేశారు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 3, సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్ చెరో 2 వికెట్లు తీశారు.
34 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన భారత్ 7 వికెట్ల నష్టానికి 382 పరుగులు చేసి డిక్లేర్ చేసింది. ఈ ఇన్నింగ్స్లోనూ ధ్రువ్ జురెల్ 127 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. హర్ష్ దూబే 84, కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ 65 పరుగులు చేశారు. భారత పిచ్లపై, ముఖ్యంగా నాల్గవ ఇన్నింగ్స్లో 417 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం అసాధ్యం. అయినప్పటికీ, సౌతాఫ్రికా A జట్టు ఈ ఛాలెంజ్ను స్వీకరించి, కేవలం ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి విజయాన్ని సాధించింది. జోర్డాన్ హర్మన్ 91 పరుగులు, లెసెగో సెనోక్వానే 77 పరుగులు చేసి బలమైన ఆరంభం ఇచ్చారు. జుబైర్ హమ్జా 77 పరుగులు, టెంబా బావుమా 59 పరుగులు చేసి విజయాన్ని సులభతరం చేశారు. చివర్లో కానర్ ఎస్టర్హుయిజెన్ అజేయంగా 52 పరుగులు చేసి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు.
ఈ లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో భారత బౌలింగ్ విభాగం పూర్తిగా విఫలమైంది. మహ్మద్ సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వంటి అంతర్జాతీయ అనుభవం ఉన్న బౌలర్లు జట్టులో ఉన్నప్పటికీ, వారు లక్ష్యాన్ని డిఫెండ్ చేయలేకపోయారు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 2 వికెట్లు తీయగా, మహ్మద్ సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్ ఒక్కో వికెట్ మాత్రమే తీయగలిగారు. స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు. ఈ 5 వికెట్ల ఓటమి కారణంగా, రెండు మ్యాచ్ల అనధికారిక టెస్ట్ సిరీస్ 1-1తో సమమైంది.