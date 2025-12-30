సెలక్టర్లు వద్దన్నా… హార్దిక్ పాండ్యా తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం
బీసీసీఐ సూచనల మధ్య హార్దిక్ పాండ్యా మ్యాచ్ ఫిట్నెస్ కోసం కీలక నిర్ణయం తీసుకుని, బరోడా తరఫున విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో పాల్గొనడానికి సిద్ధమయ్యాడు. న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో విశ్రాంతి చెప్పినా, దేశీ క్రికెట్లో బరిలోకి దిగుతున్నాడు.
టీమిండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మరోసారి దేశీ క్రికెట్ బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. బీసీసీఐ సూచనల మేరకు మ్యాచ్ ఫిట్నెస్ పెంచుకునేందుకు హార్దిక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఆసియా T20 కప్–2025లో గాయపడ్డ హార్దిక్, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ ద్వారా దేశవాళీ క్రికెట్లో రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025–26లో బరోడా తరఫున ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. జనవరి 3, 8 తేదీల్లో జరిగే విదర్భ, చండీగఢ్ మ్యాచ్లలో అతను పాల్గొననున్నట్లు అతని సన్నిహితులు వెల్లడించారు.
అయితే, జనవరి 6న జమ్మూ–కశ్మీర్తో జరిగే మ్యాచ్కు హార్దిక్ దూరంగా ఉండనున్నాడు. 2026 T20 వరల్డ్కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడని తెలిసింది.
మేనేజ్మెంట్ విశ్రాంతి చెప్పినా… హార్దిక్ మాత్రం సిద్ధం!
న్యూజిలాండ్తో జరిగే వన్డే సిరీస్లో హార్దిక్కు టీమ్ మేనేజ్మెంట్ విశ్రాంతి ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. వరుసగా ఐదు T20లు, ఆ తర్వాత వరల్డ్కప్ వంటి కీలక మ్యాచ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కానీ హార్దిక్ మాత్రం మ్యాచ్ ఫిట్నెస్ కోసం దేశీ వన్డేల్లో బరిలోకి దిగాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. చాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో మార్చి నెలలోనే అతను చివరిసారిగా వన్డే క్రికెట్ ఆడాడు.
వరుసగా బరిలో దిగుతున్న స్టార్ ప్లేయర్లు
బీసీసీఐ ఆదేశాల ప్రకారం ఇప్పటికే రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ తమ తమ జట్లైన ముంబై, ఢిల్లీ తరఫున విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడి మద్దతు ఇచ్చారు. రిషభ్ పంత్ ఢిల్లీకి కెప్టెన్సీ చేస్తుండగా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఆంధ్రకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. పంజాబ్ తరఫున అభిషేక్ శర్మ, తదుపరి మ్యాచ్లలో శుభ్మన్ గిల్, అర్ష్దీప్ సింగ్ కూడా బరిలోకి దిగనున్నారు.
సంజూ శాంసన్ కేరళకు, రవీంద్ర జడేజా సౌరాష్ట్రకు రానున్న మ్యాచ్ల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు.