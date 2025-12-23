  • Menu
Chinnaswamy Update: స్టాంపీడ్ ఘటనపై మళ్లీ మ్యాచ్‌ల సమీక్ష

ఇటీవల చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన తొక్కిసలాట దృష్ట్యా, స్టేడియం భద్రతను సమీక్షించేందుకు బెంగళూరు హోం మంత్రి ఒక ప్రత్యేక కమిటీని నియమించారు; ఈ కమిటీ తనిఖీలు పూర్తి చేసి, భద్రతాపరమైన మెరుగుదలలు చేపట్టిన తర్వాతే మళ్ళీ క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల నిర్వహణకు అనుమతి లభించే అవకాశం ఉంది.

బెంగళూరు: ఇటీవల చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, భవిష్యత్తులో క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల పునరుద్ధరణకు ముందు అభిమానుల భద్రత కోసం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. స్టేడియం స్థితిగతులను అంచనా వేసి, రక్షణ చర్యలను సూచించడానికి ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు హోం మంత్రి జి. పరమేశ్వర ప్రకటించారు.

సోమవారం విధానసౌధలో బెంగళూరు క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మరియు పోలీసు అధికారులతో హోం మంత్రి సమావేశమయ్యారు. డిసెంబర్ 24 నుండి విజయ్ హజారే టోర్నమెంట్‌ను నిర్వహించేందుకు అనుమతించాలని క్రికెట్ అసోసియేషన్ కోరడంతో ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించింది.

జి.బి.ఎ కమిషనర్ నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు సభ్యులుగా ఉంటారు. స్టేడియంలో సమగ్ర తనిఖీలు నిర్వహించి, భద్రతాపరమైన లోపాలను గుర్తించడం మరియు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అవసరమైన మార్పులను సూచించడం ఈ కమిటీ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ కమిటీ నివేదిక సమర్పించిన తర్వాతే స్టేడియంలో మ్యాచ్‌ల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

ప్రజల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా, అభిమానులకు రక్షణ కల్పిస్తూ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకుంటోంది.

