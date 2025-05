IPL 2025 : భారత్-పాకిస్తాన్ ఉద్రిక్తతల మధ్య ఐపీఎల్ 2025లో 58వ మ్యాచ్ రద్దయింది. ఈ మ్యాచ్ పంజాబ్ కింగ్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్ల మధ్య ధర్మశాలలో జరుగుతోంది. ధర్మశాల పొరుగున ఉన్న జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్‌లలో వైమానిక దాడుల హెచ్చరికల తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొదట్లో దీనికి కారణం ఫ్లడ్ లైట్లలో సమస్య అని చెప్పారు. కానీ 23,000 మంది ప్రేక్షకుల కెపాసిటీ కలిగిన ధర్మశాల స్టేడియంలో ఉన్న జట్టును, అభిమానులను కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య స్టేడియం నుంచి బయటకు పంపించారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఒక చీర్‌లీడర్ చాలా భయపడిపోయి కనిపించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ జట్టు మొదట బ్యాటింగ్ చేస్తోంది. పంజాబ్ 10.1 ఓవర్లలో ఒక వికెట్ కోల్పోయి 122 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత స్టేడియంలో ఒక లైట్ ఆగిపోయింది. తర్వాత మిగిలిన లైట్లు కూడా ఆగిపోవడంతో ఆటగాళ్లను వెంటనే మైదానం నుంచి బయటకు పంపించారు. కొంత సమయం తర్వాత ఈ మ్యాచ్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో మైదానంలో భయానక వాతావరణం నెలకొంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో చీర్‌లీడర్ ఈ సంఘటన గురించి మాట్లాడుతూ అది చాలా భయానకంగా ఉందని చెప్పింది.

చీర్‌లీడర్ మాట్లాడుతూ.. "ఆట మధ్యలో మొత్తం స్టేడియాన్ని ఖాళీ చేయించారు. అది చాలా భయానకంగా ఉంది. అందరూ బాంబులు వస్తున్నాయని కేకలు వేస్తున్నారు. అది ఇప్పటికీ చాలా భయానకంగా ఉంది. మేము నిజంగా ధర్మశాల నుంచి వెళ్లిపోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు మా గురించి జాగ్రత్త తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఇది చాలా భయానకంగా ఉంది. నాకు ఎందుకు ఏడుపు రావడం లేదో నాకు తెలియదు. బహుశా ఏమి జరుగుతుందో అనే షాక్‌లో ఇంకా ఉన్నాను" అని చెప్పింది. చీర్‌లీడర్ ఈ వీడియో ఇప్పుడు అభిమానుల మధ్య బాగా వైరల్ అవుతోంది.

భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో బీసీసీఐ ధర్మశాల నుంచి ఆటగాళ్లను తరలించడానికి ప్రత్యేక రైలును ఏర్పాటు చేస్తోంది. మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఈ రైలులోనే సహాయక సిబ్బంది, బ్రాడ్‌కాస్ట్ టీమ్‌ను కూడా తరలిస్తారు. మొదట ఆటగాళ్లను ధర్మశాల నుంచి ఊనాకు తరలిస్తారు. అక్కడి నుండి ప్రత్యేక రైలు ద్వారా ఆటగాళ్లను ఢిల్లీకి తీసుకువస్తారు.

"Very very scary" - Cheer leader's SHOCKING video from Punjab Kings Vs Delhi Capitals IPL match in Dharamshala. pic.twitter.com/S830aDKer3