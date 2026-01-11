"Can't Change What’s Destined" జట్టులో చోటు దక్కకపోవడంపై గిల్ రియాక్షన్: "నా రాతలో ఏది ఉంటే అది జరుగుతుంది!"
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 జట్టులో చోటు కోల్పోవడంపై శుభ్మన్ గిల్ స్పందించాడు. సెలక్టర్ల నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తానని చెప్తూనే, తన విధిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న టీ20 ప్రపంచకప్-2026 కోసం భారత జట్టును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ మెగా టోర్నీకి స్టార్ బ్యాటర్, వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఎంపిక కాకపోవడం చర్చనీయాంశమైంది. తనపై వేటు పడటంపై గిల్ తాజాగా తొలిసారి మనసు విప్పాడు.
సెలక్టర్ల నిర్ణయమే ఫైనల్!
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందు మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న గిల్.. టీ20 జట్టులో చోటు కోల్పోవడంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
"సెలక్టర్ల నిర్ణయాన్ని నేను పూర్తిగా గౌరవిస్తాను. ప్రస్తుతం నేను ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉన్నాను. నా విధిలో ఏది రాసి ఉంటే అది జరుగుతుంది, దాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు. దేశం తరఫున ఆడే ప్రతి ఆటగాడు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వాలనే కోరుకుంటాడు. సెలక్టర్లు టీమ్ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు, దానికి నేను కట్టుబడి ఉంటాను. వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్న భారత జట్టుకు నా ఆల్ ది బెస్ట్" అని గిల్ పేర్కొన్నాడు.
వేటు పడటానికి కారణం అదేనా?
గిల్ టీ20 ఫామ్ గత కొంతకాలంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆసియా కప్ ద్వారా రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ, అతను ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాడు.
గణాంకాలు: గత 20 టీ20 ఇన్నింగ్స్లలో గిల్ ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా నమోదు చేయలేదు.
విఫలం: ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా పర్యటన మరియు దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన హోమ్ సిరీస్లోనూ వరుస అవకాశాలు ఇచ్చినా గిల్ వాటిని అందిపుచ్చుకోలేకపోయాడు.
మరోవైపు అభిషేక్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్ వంటి యువ ఆటగాళ్లు మెరుపు ఇన్నింగ్స్లు ఆడుతుండటంతో సెలక్టర్లు గిల్ను పక్కన పెట్టక తప్పలేదు. ప్రస్తుతం గిల్ పూర్తి దృష్టిని న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్పైనే పెట్టాడు.