Cameron Green: ఐపీఎల్లో రూ.25.20 కోట్ల ధర.. యాషెస్లో తొలి ఇన్నింగ్స్లో డకౌట్ అయిన కామెరూన్ గ్రీన్
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో రూ.25.20 కోట్లకు అమ్ముడైన కామెరూన్ గ్రీన్ యాషెస్ మూడో టెస్ట్లో డకౌట్ అయ్యాడు. అడిలైడ్ టెస్ట్లో ఆస్ట్రేలియా–ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ (Cameron Green) భారీ ధర పలికి క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ధరకు అమ్ముడైన మూడో ఆటగాడిగా నిలిచిన అతడిని కోల్కతా నైట్రైడర్స్ (KKR) రూ.25.20 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది.
అయితే, ఈ సంచలన వేలం జరిగిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే యాషెస్ సిరీస్లో అతడికి నిరాశ ఎదురైంది. అడిలైడ్ వేదికగా జరుగుతున్న యాషెస్ మూడో టెస్ట్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో గ్రీన్ డకౌట్ అయ్యాడు. కేవలం రెండు బంతులు ఎదుర్కొన్న అతడు, ఇంగ్లాండ్ పేసర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ బౌలింగ్లో బ్రైడన్ కార్స్కు క్యాచ్ ఇచ్చి సున్నా పరుగులకే పెవిలియన్ చేరాడు.
ఆస్ట్రేలియా తొలి ఇన్నింగ్స్ పరిస్థితి
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు 47.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 185 పరుగులు చేసింది.
- ఉస్మాన్ ఖవాజా – 82 (126 బంతుల్లో, 10 ఫోర్లు)
- అలెక్స్ క్యారీ – 44* (67 బంతుల్లో, 4 ఫోర్లు)
- ట్రావిస్ హెడ్ – 10
- జేక్ వెదరాల్డ్ – 18
- లబుషేన్ – 19
- కామెరూన్ గ్రీన్ – 0
ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ 3 వికెట్లు తీయగా, బ్రైడన్ కార్స్, విల్ జాక్స్ తలో వికెట్ సాధించారు. ఈ యాషెస్ సిరీస్లో ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్లు గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు 2-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.
కోల్కతా అభిమానులకు గ్రీన్ సందేశం
ఐపీఎల్లో కోల్కతా జట్టులో చేరిన సందర్భంగా కామెరూన్ గ్రీన్ ఓ వీడియో సందేశం విడుదల చేశాడు.
“ఈ సంవత్సరం కోల్కతా నైట్రైడర్స్లో భాగమైనందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ఆడేందుకు, అక్కడి వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇది మా జట్టుకు మంచి సంవత్సరం కావాలని కోరుకుంటున్నాను,” అని గ్రీన్ పేర్కొన్నాడు.