Jasprit Bumrah : వాంఖడే సాక్షిగా చరిత్ర సృష్టించిన జస్ప్రీత్ బుమ్రా.. దిగ్గజాల క్లబ్లోకి ఎంట్రీ
Jasprit Bumrah : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సెమీఫైనల్లో బుమ్రా 500 అంతర్జాతీయ వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించిన ఎనిమిదో భారతీయ బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించాడు.
Jasprit Bumrah : ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం సాక్షిగా టీమిండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 రెండో సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో బుమ్రా తన అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 500 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్ ఇన్నింగ్స్ ఐదో ఓవర్లో తన స్పెల్ ప్రారంభించిన బుమ్రా, వేసిన మొదటి బంతికే వికెట్ తీసి ఈ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన ఎనిమిదో భారతీయ బౌలర్గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.
దిగ్గజాల సరసన బుమ్రా
అహ్మదాబాద్కు చెందిన 32 ఏళ్ల ఈ స్పీడ్స్టర్, 2016లో ఆస్ట్రేలియాపై అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి భారత బౌలింగ్ విభాగానికి వెన్నెముకగా మారాడు. 500 వికెట్ల క్లబ్లో బుమ్రా కంటే ముందు అనిల్ కుంబ్లే, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, హర్భజన్ సింగ్, కపిల్ దేవ్, రవీంద్ర జడేజా, జహీర్ ఖాన్, జవగల్ శ్రీనాథ్ వంటి దిగ్గజాలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వీరి సరసన బుమ్రా చేరడం భారత క్రికెట్ అభిమానులకు గర్వకారణంగా మారింది.
బుమ్రా వికెట్ల ప్రయాణం
బుమ్రా తన కెరీర్లో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు.
టెస్టులు: 52 మ్యాచ్ల్లో 234 వికెట్లు.
వన్డేలు: 89 మ్యాచ్ల్లో 149 వికెట్లు.
టీ20లు: 94 మ్యాచ్ల్లో 117 వికెట్లు.
ఈ వరల్డ్ కప్లోనూ బుమ్రా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ను అవుట్ చేయడం ద్వారా ఈ టోర్నీలో తన వికెట్ల సంఖ్యను పదికి పెంచుకున్నాడు. చనిపోయే డెత్ ఓవర్లలో బుమ్రా వేసే యార్కర్లు, స్లోయర్ బాల్స్ భారత్ను ఫైనల్కు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
సెమీస్లో భారత్ వీరవిహారం
ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా, సంజూ శాంసన్ (89) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో 253 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇంగ్లాండ్ తరపున 22 ఏళ్ల కుర్రాడు జాకబ్ బెథెల్ (105) సెంచరీతో భారత్ను గట్టిగా భయపెట్టినప్పటికీ, చివర్లో బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో భారత్కు 7 పరుగుల విజయాన్ని అందించారు. దీంతో ఆదివారం అహ్మదాబాద్లో జరిగే ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్తో భారత్ తలపడనుంది.