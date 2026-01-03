Cricket Buzz: ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్లో 501 రన్స్! బ్రయాన్ లారా సృష్టించిన చరిత్ర
30 ఏళ్ల క్రితం ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్లో అజేయంగా 501 పరుగులు చేసి బ్రయాన్ లారా క్రికెట్ చరిత్ర సృష్టించారు. ప్రపంచాన్ని ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ఆ రికార్డుకు 3 దశాబ్దాలు పూర్తయ్యాయి.
కొన్ని క్రికెట్ రికార్డులు కలలో కూడా ఊహించలేనంత అద్భుతంగా ఉంటాయి. అలాంటి ఒక రికార్డుతో వెస్టిండీస్ సూపర్ స్టార్ బ్రయాన్ లారా ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు. సరిగ్గా 30 సంవత్సరాల క్రితం, ఆయన ఆడిన ఇన్నింగ్స్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత అసాధారణమైన ఘనతల్లో ఒకటిగా నిలిచింది: ఒక ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్లో అజేయంగా 501 పరుగులు.
1994లో ఇంగ్లాండ్లో వార్విక్షైర్ మరియు డర్హామ్ మధ్య కౌంటీ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన డర్హామ్ జాన్ మోరిస్ డబుల్ సెంచరీతో 556 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన వార్విక్షైర్ జట్టుకు రెండో వికెట్కు లారా క్రీజులోకి వచ్చాడు.
లారా ఆరంభంలో స్థిరంగా ఆడినా తర్వాత బంతిని బౌండరీకి పంపడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు. కేవలం 427 బంతుల్లో 62 ఫోర్లు మరియు 10 సిక్సర్లతో అజేయంగా 501* పరుగులు చేశాడు. అతని మొత్తం పరుగుల్లో 300కు పైగా కేవలం బౌండరీల ద్వారానే వచ్చాయి. డర్హామ్ జట్టు మొత్తం ఇన్నింగ్స్లో కొట్టిన బౌండరీల కంటే లారా ఒక్కడే ఎక్కువ బౌండరీలు కొట్టడం విశేషం.
ఈ రికార్డుకు ముందు పాకిస్తాన్ ఆటగాడు హనీఫ్ మొహమ్మద్ 499 పరుగులతో ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. లారా ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా, బ్యాటింగ్ సామర్థ్యంపై ఉన్న అంచనాలను మార్చేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అద్భుతమైన ఏకాగ్రత మరియు మానవాతీతమైన ఓర్పుకు నిదర్శనం. ఆ తర్వాత లారా టెస్ట్ క్రికెట్లో 400* పరుగుల కొత్త రికార్డును కూడా సృష్టించి తన వారసత్వాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకున్నాడు.
ఎప్పటికప్పుడు గొప్ప ఆటగాళ్లపై చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది: నిలకడకు మారుపేరు సచిన్ టెండూల్కర్, లేదా అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ల యువరాజు బ్రయాన్ లారా. సచిన్ సెంచరీల సంఖ్య అందరి దృష్టిని ఆకర్షించినప్పటికీ, లారా 400 మరియు 501 పరుగుల ఇన్నింగ్స్లు కాలానికి అతీతమైన గొప్ప ప్రదర్శనలుగా నిలిచిపోతాయి. టీ20 క్రికెట్ ప్రాచుర్యం పొందినప్పటికీ, మూడు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా లారా 501 పరుగుల ఫస్ట్-క్లాస్ రికార్డు చెక్కుచెదరలేదు.