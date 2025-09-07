BCCI : భారత క్రికెట్ బోర్డు సరికొత్త రికార్డు.. బ్యాంకులో రూ. 20 వేల కోట్ల నిల్వలు!
BCCI: భారత క్రికెట్ జట్టు మైదానంలో విజయాలు సాధిస్తూ ముందుకు సాగుతుంటే భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఆర్థికంగా మరింత పటిష్టమవుతోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక క్రికెట్ బోర్డుగా పేరు పొందిన బీసీసీఐ, గత ఐదేళ్లలో వేల కోట్ల రూపాయలను ఆర్జించింది. ఇటీవల వెలువడిన ఒక నివేదిక ప్రకారం.. 2019లో రూ.6,059 కోట్లుగా ఉన్న బీసీసీఐ బ్యాంకు ఖాతాలో నిల్వలు, ఇప్పుడు రూ.20,686 కోట్లకు పెరిగాయి. అంటే, కేవలం ఐదేళ్లలోనే రూ.14,627 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించి రికార్డు సృష్టించింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ఏకంగా రూ.4,193 కోట్ల లాభం పొందింది.
బీసీసీఐకి ఆదాయం ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లకు సంబంధించిన మీడియా హక్కులు, ఐపీఎల్, ఐసీసీ నుంచి వచ్చే నిధులు, స్పాన్సర్షిప్లు, ఇంకా బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీ రూపంలో వస్తుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల సంఖ్య తగ్గడం వల్ల మీడియా హక్కుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కొంత తగ్గినా, ఐపీఎల్, ఐసీసీ పంపిణీలు, పెట్టుబడుల నుంచి వచ్చిన భారీ ఆదాయం వల్ల బోర్డు లాభాలు పెరిగాయి.
బీసీసీఐ ఆదాయంలో సింహభాగం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ద్వారానే వస్తుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో బోర్డు మొత్తం ఆదాయం రూ. 9,741 కోట్లుగా ఉంటే, అందులో కేవలం ఐపీఎల్ నుంచి మాత్రమే రూ.5,761 కోట్లు వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) నుంచి కూడా బీసీసీఐకి భారీగా నిధులు అందుతాయి. ఐసీసీ పంపిణీల్లో భాగంగా బోర్డుకు రూ.1,042 కోట్లు లభించాయి.
బీసీసీఐ తెలివైన పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా భారీ ఆదాయం పొందుతుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో బ్యాంకు డిపాజిట్లపై వడ్డీ ద్వారా రూ.986 కోట్లు ఆర్జించింది. ఇది అంతకు ముందు సంవత్సరం కంటే చాలా ఎక్కువ. ఇటీవల ప్రారంభమైన డబ్ల్యూపీఎల్ ద్వారా కూడా రూ.377 కోట్లు ఆదాయం వచ్చింది.
బీసీసీఐ ఆదాయం పెరగడంతో పాటు, ఖర్చు కూడా పెరిగింది. గత ఏడాది రూ.1,167 కోట్లుగా ఉన్న ఖర్చు, ఈసారి రూ.1,623 కోట్లకు పెరిగింది. అయినా లాభం మాత్రం పెరిగింది. అలాగే, రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లకు చెల్లించాల్సిన అన్ని బకాయిలు చెల్లించిన తర్వాత కూడా బీసీసీఐ నిల్వలు పెరిగాయి. బోర్డు తన ఆదాయాన్ని క్రికెట్ అభివృద్ధి కోసం కూడా ఉపయోగిస్తోంది. క్రికెట్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం రూ.1,200 కోట్లు, మాజీ క్రికెటర్ల సంక్షేమం కోసం రూ.350 కోట్లు, ఇంకా క్రికెట్ అభివృద్ధి నిధుల కోసం రూ.500 కోట్లు కేటాయించింది. బోర్డు 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి పన్నుల రూపంలో రూ.3,150 కోట్లు చెల్లించింది.
ఈ గణాంకాలు బీసీసీఐ ఎంతగానో ఆర్థికంగా పుంజుకుందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. జట్టు విజయాలతో పాటు, బోర్డు ఆర్థిక వ్యూహాలు కూడా ఈ భారీ వృద్ధికి కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక క్రికెట్ బోర్డుగా బీసీసీఐ తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.