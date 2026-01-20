BCCI to Demote Rohit and Virat! జీతాల్లో భారీ కోత.. గ్రేడ్ మార్పుకు రంగం సిద్ధం?
టీమిండియా స్టార్స్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలకు బీసీసీఐ షాక్. సెంట్రల్ కాంట్రాక్టుల్లో మార్పులు, జీతాల్లో కోత! పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
టీమిండియా దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) గట్టి షాక్ ఇచ్చేలా కనిపిస్తోంది. గత దశాబ్ద కాలంగా భారత క్రికెట్ను శాసించిన ఈ స్టార్ ప్లేయర్ల వార్షిక ఆదాయానికి గండి పడనుందా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి జాతీయ మీడియా నివేదికలు. 2026 కొత్త సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులలో వీరి హోదాను తగ్గించే దిశగా బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది.
'A+' గ్రేడ్కు మంగళం?
ప్రస్తుతం టీమిండియాలో టాప్ ప్లేయర్ల కోసం 'Grade A+' కేటగిరీ ఉంది. ఇందులో ఉన్న ఆటగాళ్లకు ఏడాదికి 7 కోట్ల రూపాయల వేతనం అందుతుంది. అయితే, అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్ కమిటీ ఈ గ్రేడ్ను రద్దు చేసి, కేవలం A, B, C గ్రేడ్లను మాత్రమే ఉంచాలని ప్రతిపాదిస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే, రోహిత్, విరాట్లు తమ అగ్రస్థానాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
జీతం ఎందుకు తగ్గుతోంది? (కారణాలివే..)
సాధారణంగా మూడు ఫార్మాట్లు (టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లు) ఆడే ఆటగాళ్లకు బీసీసీఐ అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. కానీ రోహిత్, కోహ్లీల విషయంలో పరిస్థితులు మారాయి:
రిటైర్మెంట్ ప్రభావం: వీరిద్దరూ ఇప్పటికే టీ20 మరియు టెస్ట్ ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు.
ఒకే ఫార్మాట్: ప్రస్తుతం వీరు కేవలం వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్నారు.
నిబంధనలు: కేవలం ఒక ఫార్మాట్కే పరిమితమైన ఆటగాళ్లకు అత్యున్నత గ్రేడ్ (రూ. 7 కోట్లు) ఇవ్వడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని సెలక్టర్ల వాదన.
ఎవరికి ఎంత కోత?
ప్రస్తుతం రోహిత్, కోహ్లీలు ఏటా రూ. 7 కోట్లు పొందుతున్నారు. ఒకవేళ వీరిని గ్రేడ్ ‘B’కి పరిమితం చేస్తే, వీరి ఆదాయం రూ. 3 కోట్లకు పడిపోవచ్చు. అంటే దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయల భారీ కోత పడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, మూడు ఫార్మాట్లు ఆడుతున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రా మాత్రమే టాప్ లిస్టులో కొనసాగే ఛాన్స్ ఉంది.
శుభ్మన్ గిల్కు జాక్పాట్!
సీనియర్లకు షాక్ తగిలినా, యువ సంచలనం శుభ్మన్ గిల్కు మాత్రం అదృష్టం వరించనుంది. మూడు ఫార్మాట్లలో రాణిస్తూ, భవిష్యత్ కెప్టెన్గా భావిస్తున్న గిల్ను టాప్ గ్రేడ్లోకి ప్రమోట్ చేయాలని బీసీసీఐ యోచిస్తోంది. అలాగే గాయం నుంచి కోలుకుని ఫామ్లోకి వచ్చిన రిషబ్ పంత్ కూడా గ్రేడ్ ‘A’లో చేరే అవకాశం ఉంది.
ముగింపు:
బీసీసీఐ తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయంపై క్రికెట్ వర్గాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దేశం కోసం ఎన్నో విజయాలందించిన దిగ్గజాలను గౌరవించి పాత గ్రేడ్లోనే ఉంచుతారా? లేక నిబంధనల ప్రకారం వేటు వేస్తారా? అనేది త్వరలో జరగబోయే అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో తేలనుంది.