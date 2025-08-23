BCCI : టీమిండియాకు భారీ షాక్.. 15 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న సపోర్ట్ స్టాఫ్పై వేటు వేసిన బీసీసీఐ!
BCCI : ఆసియా కప్ ముందు భారత క్రికెట్ జట్టుకు బీసీసీఐ షాక్ ఇచ్చింది. 15 సంవత్సరాలుగా టీమ్ ఇండియాలో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్న ఓ సపోర్ట్ స్టాఫ్పై భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (బీసీసీఐ) వేటు వేసింది. ఆయనతో ఉన్న కాంట్రాక్ట్ను బోర్డు పునరుద్ధరించలేదు. బ్యాటింగ్ కోచ్ అభిషేక్ నాయర్, స్ట్రెంత్ అండ్ కండిషనింగ్ కోచ్ సోహమ్ దేశాయ్ తర్వాత, ఇప్పుడు మరో సపోర్ట్ స్టాఫ్ను తొలగించారు. ఇతను భారత జట్టులో ఒక ముఖ్యమైన సభ్యుడు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో కూడా టీమ్తో ఉన్నా, ఆసియా కప్లో మాత్రం మసాజ్ థెరపిస్ట్ రాజీవ్ కుమార్ జట్టుతో కనిపించరు.
పీటీఐ నివేదికల ప్రకారం.. రాజీవ్ కుమార్ దాదాపు 15 సంవత్సరాలుగా టీమిండియాలో ఉన్నారు. ఆటగాళ్లు అలసిపోయినప్పుడు వారికి మసాజ్ చేసి అలసట తగ్గించేవారు. అయితే, నివేదికల ప్రకారం, బీసీసీఐ ఒక సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఎక్కువ కాలం జట్టుతో ఉంటే తక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుందని భావిస్తోంది. అలాగే, ఒకే సపోర్ట్ స్టాఫ్ చాలా కాలం ఉండడం వల్ల ఆటగాళ్లకు వారితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది, ఇది జట్టు పురోగతికి అడ్డంకిగా మారుతుందని బోర్డు అభిప్రాయపడింది. రాజీవ్ కుమార్ స్థానంలో బీసీసీఐ ఇప్పటికే కొత్త మసాజ్ థెరపిస్ట్ను నియమించుకున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
నివేదికల ప్రకారం, రాజీవ్ కుమార్ ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపించేవారు. మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు తరచుగా బౌండరీ దగ్గర ఆటగాళ్లను గమనిస్తూ ఉండేవారు. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఆటగాళ్లు మొదట రాజీవ్ కుమార్ దగ్గరకు వెళ్లి మసాజ్ ద్వారా తమ అలసటను పోగొట్టుకునేవారు. అంతేకాకుండా, ఆటగాళ్ల కోసం ఎనర్జీ డ్రింక్స్ కూడా సిద్ధం చేసేవారు. రాజీవ్ కుమార్ టీమిండియా ఫీల్డింగ్ చేసే సమయంలో బౌండరీ వద్ద ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేవారు. బౌండరీ దాటి వెళ్లిన బంతులను తిరిగి తీసుకురావడానికి ఆటగాళ్లు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా చూసుకునేవారు. భారత ఫాస్ట్ బౌలర్లకు రాజీవ్తో మంచి సంబంధాలు ఉండేవి. అలసిపోయిన తర్వాత ఫాస్ట్ బౌలర్లు ఎక్కువగా రాజీవ్పైనే ఆధారపడేవారు.
టీమిండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యాతో రాజీవ్ కుమార్కు మంచి స్నేహం ఉండేది. 2019లో ఫాస్ట్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇషాంత్ శర్మ మరియు రాజీవ్తో కలిసి ఉన్న ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో రాజీవ్ బాగా ప్రాచుర్యం పొందారు. రాజీవ్ పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ 1న, ఇషాంత్ పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ 2న, షమీ పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ 3న వస్తాయి. లెగ్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ కూడా ఒకసారి రాజీవ్, ఇతర బ్యాక్ రూమ్ స్టాఫ్ను ప్రశంసించారు. ప్రజలు తమను మాత్రమే గుర్తిస్తారని, కానీ తమకు మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి చాలా కష్టపడేది వీరేనని చాహల్ పేర్కొన్నారు. రాజీవ్కు ముందు అసిస్టెంట్ కోచ్ అభిషేక్ నాయర్, టీమ్ మసాజ్ థెరపిస్ట్ అరుణ్ కనాడే, స్ట్రెంత్ అండ్ కండిషనింగ్ కోచ్ సోహమ్ దేశాయ్లను కూడా బీసీసీఐ తొలగించింది.