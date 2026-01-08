  • Menu
Shreyas Iyer : చావు అంచున దాకా వెళ్లొచ్చిన సింహం.. శ్రేయస్ అయ్యర్ రీ-ఎంట్రీ ఫిక్స్

Shreyas Iyer : టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డర్ వెన్నెముక, స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ అభిమానులకు బీసీసీఐ తియ్యని కబురు చెప్పింది.

Shreyas Iyer : టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డర్ వెన్నెముక, స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ అభిమానులకు బీసీసీఐ తియ్యని కబురు చెప్పింది. గత కొంతకాలంగా గాయంతో జట్టుకు దూరమైన ఈ డాషింగ్ ప్లేయర్, ఇప్పుడు పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌ సాధించినట్లు అధికారికంగా క్లియరెన్స్ వచ్చేసింది. దీంతో జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో అయ్యర్ బరిలోకి దిగడం ఖాయమైంది. ఈ వార్త భారత క్రికెట్ వర్గాల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.

2026 ఏడాదిలో భారత జట్టు తన మొదటి వన్డే సిరీస్‌ను న్యూజిలాండ్‌తో ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం ప్రకటించిన జట్టులో శ్రేయస్ అయ్యర్ పేరును చేర్చినప్పటికీ, ఆయన ఆడటం అనేది ఫిట్‌నెస్‌పై ఆధారపడి ఉంటుందని సెలక్టర్లు అప్పట్లో ఒక షరతు పెట్టారు. అయితే, బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వైద్య బృందం అయ్యర్‌ను పూర్తిగా ఫిట్‌గా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఆయన శారీరక సామర్థ్యం, బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన పట్ల మెడికల్ టీమ్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేయడంతో, కివీస్‌తో పోరుకు ఆయనకు మార్గం సుగమమైంది.

శ్రేయస్ అయ్యర్ మళ్లీ బ్యాట్ పట్టడం అనేది ఒక అద్భుతం అనే చెప్పాలి. గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన సిడ్నీ వన్డేలో క్యాచ్ పట్టబోయి ఆయన కిందపడ్డారు. ఆ సమయంలో ఆయన స్ప్లీన్ భాగానికి తీవ్రమైన గాయం కావడంతో అంతర్గత రక్తస్రావం జరిగింది. పరిస్థితి విషమించడంతో అయ్యర్ ఐసీయూలో చికిత్స పొందాల్సి వచ్చింది. సుమారు మూడు నెలల పాటు క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉన్న ఆయన, కఠినమైన రిహాబిలిటేషన్ పూర్తి చేసుకుని తిరిగి మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు.

తన ఫిట్‌నెస్‌ను నిరూపించుకోవడానికి అయ్యర్ ఇటీవల దేశవాళీ క్రికెట్ (విజయ్ హజారే ట్రోఫీ) ఆడారు. ముంబై జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తూ, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి ఊచకోత కోశారు. కేవలం 53 బంతుల్లోనే 82 పరుగులు బాది తన మునుపటి ఫామ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని నిరూపించారు. ఆయన ఆడిన ఆ ఇన్నింగ్సే బీసీసీఐ వైద్య బృందానికి పూర్తి నమ్మకాన్ని కలిగించింది. అందుకే నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే ఆయనకు ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికేట్ లభించింది.

శ్రేయస్ అయ్యర్ జట్టులోకి రావడంతో ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌లో కూర్పు ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా అయ్యర్ లేని సమయంలో నాలుగో స్థానంలో అద్భుతంగా రాణించిన రుతురాజ్ గైక్వాడ్ పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గైక్వాడ్ తన కెరీర్‌లో మొదటి వన్డే సెంచరీని కూడా ఇటీవలే నమోదు చేశారు. అయితే, జట్టు వైస్ కెప్టెన్, సీనియర్ ప్లేయర్ కావడంతో శ్రేయస్ అయ్యర్‌కే ప్రాధాన్యత లభించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఫామ్‌లో ఉన్న గైక్వాడ్ బెంచ్‌కే పరిమితం కావలసి రావచ్చు.

