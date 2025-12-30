  • Menu
Home  > క్రీడలు

BCCI Central Contracts 2026: రోహిత్–విరాట్‌కు షాక్, గిల్‌కు ప్రమోషన్?

BCCI Central Contracts 2026: రోహిత్–విరాట్‌కు షాక్, గిల్‌కు ప్రమోషన్?
x

BCCI Central Contracts 2026: రోహిత్–విరాట్‌కు షాక్, గిల్‌కు ప్రమోషన్?

Highlights

బిసిసిఐ (BCCI) సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్స్ 2026 భారత క్రికెట్‌లో ఒక పెద్ద మార్పుకు సంకేతం కానుంది.

2026కు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. జనవరి 11 నుంచి భారత్, న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్ ఆడనున్నప్పటికీ, మైదానం వెలుపల జరుగుతున్న ఒక పెద్ద మార్పు క్రికెట్ అభిమానులపై నిశ్శబ్దంగా కానీ, గణనీయంగా ప్రభావం చూపుతోంది.

2025-26 సీజన్‌కు సంబంధించిన BCCI సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్‌లు త్వరలో విడుదల కానున్నాయి. ప్రస్తుత నివేదికలను విశ్వసిస్తే, ఈ జాబితా భారత క్రికెట్‌లో ఎన్నో భావోద్వేగాలు, ఆశ్చర్యాలు మరియు కొత్త పరిణామాలతో నిండి ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

రోహిత్ శర్మ మరియు విరాట్ కోహ్లీకి రియాలిటీ చెక్?

రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ జోడి భారత క్రికెట్‌కు దశాబ్దానికి పైగా సేవలు అందించింది. కానీ, ఈ సీజన్ ఒక కీలక మలుపు కావచ్చు. ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలకు A+ కేటగిరీ కాంట్రాక్ట్‌లు, అంటే వార్షిక జీతం ₹7 కోట్లు మాత్రమే లభించే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

ఫామ్ కోల్పోవడం దీనికి కారణం కాదు, వారు అన్ని ఫార్మాట్‌లకు అందుబాటులో లేకపోవడమే కారణం. రోహిత్, విరాట్ టెస్టులు మరియు T20ల నుండి తప్పుకుని, ఇప్పుడు కేవలం వన్డేలపైనే దృష్టి సారించారు. A+ గ్రేడ్ సాధారణంగా మూడు ఫార్మాట్‌లలో ఆడే ఆటగాళ్లకు ఇస్తారు కాబట్టి, ఆటగాళ్ల బాధ్యతలకు అనుగుణంగా కాంట్రాక్ట్ నిర్మాణాన్ని మార్చడానికి BCCI ఇదే సరైన సమయమని భావించవచ్చు.

ఈ నిర్ణయం అభిమానులకు నచ్చకపోవచ్చు, కానీ కేవలం వారసత్వం (legacy) ఆధారంగా కాకుండా, అన్ని ఫార్మాట్‌లలో నిలకడ మరియు పనిభారాన్ని బట్టే రివార్డులు ఉంటాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

శుభ్‌మన్ గిల్ ఎదుగుదల అనివార్యం

ఒక శకం ముగింపు దశకు వస్తుంటే, మరొకరు మరింత ప్రకాశించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాబోయే కాంట్రాక్ట్‌ల జాబితాలో శుభ్‌మన్ గిల్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది.

అన్ని మూడు ఫార్మాట్‌లలో గిల్ నమ్మదగిన ఆటగాడిగా ఎదగడం వల్ల అతను ఇప్పటికే భారత టెస్ట్ మరియు వన్డే జట్లకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అతనికి నేరుగా A+ కేటగిరీకి అప్‌గ్రేడ్ లభిస్తుందని కొన్ని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇది భారత క్రికెట్‌లోని అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లలో అతనిని నిలబెడుతుంది.

గిల్‌కు ఇది కేవలం జీతం పెంపు మాత్రమే కాదు ఇది అతనిపై ఉంచిన నమ్మకానికి, భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తు ముఖంగా అతనిని గుర్తించినందుకు BCCI ఇచ్చిన గుర్తింపు.

సీనియర్ బౌలర్లకు మిశ్రమ ఫలితాలు

అన్ని వార్తలు సానుకూలంగా లేవు. వెటరన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ, గాయం కారణంగా సుదీర్ఘ విశ్రాంతి తర్వాత, ఈసారి కాంట్రాక్ట్ జాబితా నుండి తప్పించే అవకాశం ఉంది. సెలెక్టర్ల రాడార్ నుండి దూరమైన ఫాస్ట్ బౌలర్ ముఖేష్ కుమార్ కూడా ఎంపిక కాకపోవచ్చు.

ఈ కఠిన నిర్ణయాలు భారత క్రికెట్‌లో ఉన్న తీవ్రమైన పోటీని సూచిస్తున్నాయి—ఇక్కడ గత రికార్డులతో పాటు ఫిట్‌గా మరియు నిలకడగా ఉండటం కూడా తప్పనిసరి.

కొత్త తరానికి పురస్కారం

ఎక్కువగా సంతోషించే వర్గం ఏదైనా ఉందంటే, అది యువ ఆటగాళ్లే. వర్ధమాన ఆటగాళ్ల నిలకడ, ఆకలి మరియు ప్రభావానికి BCCI తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతోంది.

తిలక్ వర్మ, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ధ్రువ్ జురెల్, మరియు హర్షిత్ రాణా వంటి ఆటగాళ్లకు ప్రమోషన్లు లేదా కొత్త కాంట్రాక్ట్‌లు లభించే అవకాశం ఉంది. వీరిలో చాలా మంది దేశవాళీ క్రికెట్, ఐపీఎల్ మరియు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించి, తాము టాప్-లెవల్ కేటగిరీలో ఉండటానికి అర్హులని నిరూపించుకున్నారు.

యువతకు సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ లభించడం అంటే భద్రత, ఆత్మగౌరవం మరియు భారతదేశం యొక్క దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలలో వారు భాగమని హామీ లభించినట్లే.

తిరిగి వచ్చే అవకాశం కోసం ఇషాన్ కిషన్ ఎదురుచూపు

గతంలో జాబితా నుండి తొలగించబడిన ఇషాన్ కిషన్, మళ్లీ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్‌ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకోవచ్చు. అతని బలమైన దేశవాళీ ప్రదర్శనలు మరియు 2027 T20 ప్రపంచ కప్ ప్రచారంలో అతని పాత్ర దీనికి దోహదం చేస్తున్నాయి.

భారత క్రికెట్‌లో ఎదురుదెబ్బలు శాశ్వతం కాదని—ప్రదర్శన మరియు అంకితభావంతో తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయని ఇది గుర్తుచేస్తుంది.

కాంట్రాక్ట్‌ల కంటే ఎక్కువ

ఆటగాళ్ల వేతనాలతో పాటు, అంపైర్లు, మ్యాచ్ అధికారులు మరియు మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల వంటి దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న దేశవాళీ క్రికెట్ సమస్యలను కూడా BCCI పరిష్కరించే అవకాశం ఉంది. ఇది భారత క్రికెట్‌ను పునాదుల నుండి బలోపేతం చేయాలనే విస్తృత లక్ష్యాన్ని సూచిస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick