BCCI Breaks Silence on Gautam Gambhir’s Removal: క్లారిటీ ఇచ్చిన బీసీసీఐ!

Highlights

టీమిండియా టెస్ట్ హెడ్ కోచ్ పదవి నుండి గౌతమ్ గంభీర్‌ను తొలగిస్తున్నారనే వార్తలపై బీసీసీఐ స్పందించింది. వరుస ఓటముల నేపథ్యంలో గంభీర్‌పై వేటు పడుతుందని, ఆయన స్థానంలో వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ వస్తారని జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని బీసీసీఐ కొట్టిపారేసింది. గంభీర్ కోచ్‌గా కొనసాగుతారని స్పష్టం చేస్తూ ఊహాగానాలకు తెరదించింది.

భారత క్రికెట్ జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై వేటు పడనుందంటూ గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఎట్టకేలకు తెరపడింది. గంభీర్ భవితవ్యంపై బీసీసీఐ (BCCI) కీలక ప్రకటన చేసింది.

వరుస ఓటములు.. పెరుగుతున్న ఒత్తిడి

గౌతమ్ గంభీర్ కోచ్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి టీమిండియా ప్రదర్శన టెస్టుల్లో ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. ముఖ్యంగా స్వదేశంలో ఎదురవుతున్న పరాజయాలు అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తున్నాయి:

  • న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఘోర పరాజయం: ఇండియాలో కివీస్ చేతిలో 0-3తో క్లీన్ స్వీప్.
  • సౌతాఫ్రికా షాక్: తాజాగా స్వదేశీ గడ్డపైనే దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 0-2తో సిరీస్ కోల్పోవడం.
  • విదేశీ పర్యటనలు: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో 1-3తో ఓటమి, ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో 2-2తో డ్రా.

ఈ పేలవమైన ప్రదర్శనతో గంభీర్‌ను టెస్ట్ కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి, ఆయన స్థానంలో వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌ను నియమిస్తారని వార్తలు జోరుగా వినిపించాయి.

బీసీసీఐ స్పష్టత: గంభీర్‌కు మద్దతు

ఈ పుకార్లపై బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా స్పందించారు. గంభీర్‌ను తొలగిస్తున్నారన్న వార్తల్లో వాస్తవం లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. టెస్ట్ కోచ్‌గా గంభీర్ కొనసాగుతారని, ఆయనపై తమకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని స్పష్టం చేశారు. దీంతో గంభీర్ పదవికి ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదని అర్థమవుతోంది.

ముందుంది అసలైన సవాలు (WTC 2025-27)

గంభీర్ పదవి సేఫ్ అయినప్పటికీ, టీమిండియా పరిస్థితి మాత్రం అంత ఆశాజనకంగా లేదు. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ (WTC) పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం 6వ స్థానంలో ఉంది.

ఫైనల్ చేరాలంటే సమీకరణాలివే:

  • ఈ సైకిల్‌లో భారత్ ఆడాల్సిన మిగిలిన 9 టెస్టుల్లో కనీసం 6 మ్యాచ్‌లు ఖచ్చితంగా గెలవాలి.
  • ముందున్న షెడ్యూల్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో 5 టెస్టులు, న్యూజిలాండ్‌తో 2, శ్రీలంకతో 2 మ్యాచ్‌లు ఉన్నాయి.
  • ఆసీస్, కివీస్ వంటి జట్లపై గెలవడం గంభీర్ సేనకు పెను సవాలుగా మారనుంది.

బాటమ్ లైన్: గంభీర్ మార్గదర్శకత్వంలో టీమిండియా పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్నా, టెస్టుల్లో మాత్రం పట్టు కోల్పోతోంది. WTC ఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే గంభీర్ తన వ్యూహాలను మార్చుకోవాల్సిందే!

