BCCI : క్రికెట్ అభిమానులకు పండగే.. 2025-26 దేశవాళీ సీజన్ షెడ్యూల్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ

BCCI: క్రికెట్ అభిమానులందరికీ పండుగలాంటి వార్తను చెప్పింది బీసీసీఐ. భారత క్రికెట్‌కు గుండెకాయ లాంటి దేశవాళీ టోర్నమెంట్‌ల 2025-26 సీజన్ షెడ్యూల్‌ను బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించింది.

BCCI: క్రికెట్ అభిమానులందరికీ పండుగలాంటి వార్తను చెప్పింది బీసీసీఐ. భారత క్రికెట్‌కు గుండెకాయ లాంటి దేశవాళీ టోర్నమెంట్‌ల 2025-26 సీజన్ షెడ్యూల్‌ను బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ షెడ్యూల్‌లో దులీప్ ట్రోఫీ, ఇరానీ కప్, రంజీ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీతో పాటు సీనియర్ మహిళల టీ20 ట్రోఫీ, సీనియర్ మహిళల వన్డే కప్ వంటి అన్ని ప్రముఖ టోర్నమెంట్‌ల తేదీలను పేర్కొన్నారు. ఇది ఏడాది పొడవునా క్రికెట్ అభిమానులకు వినోదం పంచడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

2025-26 దేశవాళీ సీజన్ ఆగస్టు 28న దులీప్ ట్రోఫీతో మొదలవుతుంది. ఈ టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 15 వరకు కొనసాగుతుంది. ఇక భారత టెస్ట్ క్రికెట్‌కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్న రంజీ ట్రోఫీని ఈసారి కూడా రెండు దశలలో నిర్వహించనున్నారు. మొదటి దశ అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత కొంత విరామం ఇచ్చి, రెండో దశ జనవరి నుంచి ఫిబ్రవరి 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. రంజీ నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు ఫిబ్రవరిలో జరుగుతాయి. ఈ సీజన్‌లోని చివరి మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 3, 2026న ముగిసే సీనియర్ మహిళల ఇంటర్‌జోనల్ మల్టీ-డే టోర్నమెంట్.

పురుషుల టోర్నమెంట్‌ల పూర్తి షెడ్యూల్

దులీప్ ట్రోఫీ: ఆగస్టు 28 నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు

ఇరానీ కప్: అక్టోబర్ 1 నుంచి 5 వరకు

రంజీ ట్రోఫీ (ఎలైట్): ఫేజ్ 1 - అక్టోబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 19 వరకు; ఫేజ్ 2 - జనవరి 22, 2026 నుంచి ఫిబ్రవరి 1 వరకు. నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు ఫిబ్రవరి 6 నుంచి ఫిబ్రవరి 29 వరకు.

రంజీ ట్రోఫీ (ప్లేట్ లీగ్): అక్టోబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 19 వరకు. ఫైనల్ జనవరి 22, 2026 నుంచి 26 వరకు.

సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 ట్రోఫీ: నవంబర్ 26 నుంచి డిసెంబర్ 18 వరకు.

విజయ్ హజారే వన్డే ట్రోఫీ: డిసెంబర్ 24 నుంచి జనవరి 18, 2026 వరకు.

వినూ మంకడ్ ట్రోఫీ (U19): అక్టోబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 1 వరకు.

కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీ (U19): నవంబర్ 16 నుంచి జనవరి 20 వరకు.


మహిళల టోర్నమెంట్‌ల పూర్తి షెడ్యూల్

సీనియర్ మహిళల టీ20 ట్రోఫీ: అక్టోబర్ 8 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు.

మహిళల U19 టీ20 ట్రోఫీ: అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 12 వరకు.

సీనియర్ మహిళల ఇంటర్‌జోనల్ టీ20 ట్రోఫీ: నవంబర్ 4 నుంచి 14 వరకు.

సీనియర్ మహిళల వన్డే ట్రోఫీ: ఫిబ్రవరి 6 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు.

మహిళల U23 వన్డే ట్రోఫీ: మార్చి 3 నుంచి మార్చి 22 వరకు.

సీనియర్ మహిళల ఇంటర్‌జోనల్ వన్డే ట్రోఫీ: మార్చి 5 నుంచి 15 వరకు.

బీసీసీఐ ప్రకటించిన ఈ పూర్తి షెడ్యూల్ భారత దేశవాళీ క్రికెట్ వ్యవస్థకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో చూపిస్తుంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లు యువ ఆటగాళ్లకు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి, అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగు పెట్టడానికి ఒక మంచి వేదికగా ఉపయోగపడతాయి.

