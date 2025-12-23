BCCI Alert: ఫైనల్లో భారత్ అండర్-19 పాకిస్తాన్ చేత ఓటమి
ఆయుష్ మత్రే నాయకత్వంలోని భారత అండర్-19 జట్టు ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ చేత 191 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోవడం, BCCI చేసిన సమీక్ష మరియు వరల్డ్ కప్ సిద్ధతపై చర్చ.
ఆయుష్ మత్రే నాయకత్వంలోని భారత అండర్-19 క్రికెట్ జట్టు, విజయవంతమైన టోర్నమెంట్ తర్వాత, అండర్-19 ఆసియా కప్ చివరి మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్పై 191 పరుగుల తేడాతో భారీ ఓటమిని చవిచూసి విషాదకరంగా ముగించింది. జట్టు ఫైనల్ వరకు అద్భుతంగా కనిపించింది, కానీ దురదృష్టవశాత్తూ అత్యంత కీలక సమయంలో ఓడిపోయింది.
ఈ భారీ ఓటమి కారణంగా భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) టీమ్ పనితీరును చాలా సీరియస్గా పరిశీలించేందుకు నిర్ణయించింది. సోమవారం ఆన్లైన్ లో జరిగిన అక్సిప్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో బోర్డ్ సీనియర్ సభ్యులు అండర్-19 ప్రచారం సమీక్షించి, చివరి మ్యాచ్ ను వివరంగా అంచనా వేయడం తప్పనిసరి అని నిర్ణయించారు.
టైటిల్ పోరులో పాకిస్థాన్ తమ 50 ఓవర్లలో అద్భుతమైన 347/8 స్కోరు చేసింది. ఇది భారత బౌలర్ల బలహీనతను బయటపెట్టింది. మరోవైపు, యువ భారతీయ బ్యాట్స్మెన్ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక కేవలం 156 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యారు, తద్వారా ఇంతటి హై-ప్రెషర్ గేమ్లకు జట్టు సన్నద్ధతపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఇంత ముఖ్యమైన ఫైనల్లో ఇంత భారీ వైఫల్యం ఎలా జరిగిందనే దానిపై టీమ్ స్టాఫ్ నుంచి బీసీసీఐ వివరణ కోరే అవకాశం ఉంది.
ఆధారాల ప్రకారం, బలహీనతలను లోతుగా విశ్లేషించడానికి మరియు వెంటనే సరిదిద్దవలసిన లోపాలను గుర్తించడానికి బోర్డు హెడ్ కోచ్ హృషికేష్ కనిత్కర్ మరియు కెప్టెన్ ఆయుష్ మత్రేతో కూడా చర్చలు జరపనుంది.
అండర్-19 ప్రపంచ కప్ ముందు బీసీసీఐ ఆందోళన
బోర్డు యొక్క ఈ దూకుడు వైఖరికి ప్రధాన కారణం రాబోయే జనవరిలో జరగబోయే అండర్-19 ప్రపంచ కప్. ప్రపంచ స్థాయి ఈవెంట్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, జట్టు సరైన ఆలోచనా విధానంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రపంచ కప్లో అడుగుపెట్టేలా వ్యూహాలు, మానసిక బలం మరియు నిలకడలోని సమస్యలను సరిదిద్దాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది.
ఆటగాళ్ల ప్రవర్తనపై చర్చ
అన్నిటికీ తోడు, ఆటగాళ్ల ప్రవర్తనపై జరుగుతున్న చర్చ భారతదేశానికి సమస్యలను మరింత పెంచుతోంది. యువ భారత ఆటగాళ్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరియు ఆయుష్ మత్రే తమ డిస్మిసల్ తర్వాత పాకిస్తాన్ బౌలర్ అలీ రజా పట్ల అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన క్లిప్లు సోషల్ మీడియాలో తక్షణమే వైరల్ అయ్యాయి మరియు దానిపై చాలా చర్చ జరిగింది. ఈ సంఘటనపై కెప్టెన్ మరియు హెడ్ కోచ్ నుంచి వివరణ కోరాలని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పిసిబి) ఛైర్మన్ మొహ్సిన్ నఖ్వి మాట్లాడుతూ, ఆట సమయంలో భారత ఆటగాళ్ల ప్రవర్తనపై పిసిబి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసిసి) వద్ద అధికారిక ఫిర్యాదు నమోదు చేస్తుందని తెలిపారు.
ఆసియా కప్ ఫైనల్లో ఓటమి మరియు మైదానం వెలుపల వివాదంతో, అండర్-19 ప్రపంచ కప్ వైపు తమ దిశను మార్చుకోవడానికి భారతదేశం చాలావరకు అప్రమత్తమైంది. తదుపరి కొన్ని వారాల్లో జట్టు ఎలా స్పందిస్తుంది అనేది ప్రపంచ వేదికపై వారి అవకాశాలను బహుశా నిర్ణయిస్తుంది.